Huawei mantendrá su negocio en Estados Unidos otros 90 días El secretario de Comercio de EE UU, Wilbur Ross, en una comparecencia reciente. :: afp Trump permite seguir comerciando con la compañía china por la cantidad de empresas que «dependen» aún de su tecnología EDURNE MARTÍNEZ MADRID. Martes, 20 agosto 2019, 01:07

Las empresas estadounidenses tendrán otros 90 días para hacer negocios con el gigante tecnológico chino Huawei. El Gobierno de Estados Unidos anunció ayer una nueva prórroga de tres meses después de que el 20 de mayo estuviera previsto el comienzo del veto del presidente estadounidense, Donald Trump, a la empresa asiática pero el presidente concediera una moratoria hasta este 19 de agosto.

El secretario de Comercio de EE UU, Wilbur Ross, confirmó a la cadena Fox que las empresas estadounidenses tendrán hasta el próximo 19 de noviembre para seguir trabajando con la asiática Huawei para dar «tiempo» a los operadores para «que se desvinculen» de ella y preparar su transición a la ausencia del gigante chino, ya que reconoció que «algunas compañías dependen en gran medida de Huawei».

Así, Trump extiende el plazo del indulto concedido a Huawei y a 68 de sus filiales no estadounidenses, pero amplía la lista en otras 46 empresas subsidiarias de la multinacional sujetas a las restricciones comerciales. «Ahora tenemos más de 100 subsidiarias en la 'lista de entidades'», explicó Ross, con el objetivo de hacer más difícil a Huawei «eludir» las futuras sanciones.

Ayer estaba previsto que entrara en vigor el veto por el cual Huawei no podría trabajar con los fabricantes de microprocesadores estadounidenses y con Alphabet (matriz de Google), de la que depende el sistema operativo Android y, por tanto, servicios tan importantes para sus millones de usuarios como Google Play, el 'market' desde donde se descargan las aplicaciones. Con el veto en marcha, Google no podrá seguir otorgando licencias a los productos Huawei, lo que supondría que los fabricantes de componentes electrónicos estadounidenses rompan relaciones con la empresa china.

De hecho, antes de que en mayo EE UU diera una moratoria de 90 días, las compañías de procesadores Intel, Qualcomm, Xilinx y Broadcom anunciaron el cese de sus suministros a Huawei en cumplimiento de la orden de Trump. Sus directivos pidieron el pasado 22 de julio en una reunión con el mandatario que el Gobierno tomara pronto una decisión sobre la actividad comercial de Huawei en EE UU para decidir qué posición tomarían ellos.

«No vamos a negociar»

En cuanto a los mercados, tras una semana de malas noticias por el aumento de las tensiones en la guerra comercial, la Bolsa de Nueva York recibía con entusiasmo la prórroga: el Dow Jones ganaba un 1,22% en la apertura y el Nasdaq subía un 1,40%.

Pero no todo está ganado. Trump volvió a echar leña al fuego este domingo asegurando que su gobierno no quiere hacer negocios con Huawei porque sigue considerando que la compañía es una «amenaza» para la seguridad nacional, aunque aún no ha aportado pruebas que lo demuestren. Esa fue la principal razón por la que EE UU incluyó el pasado mayo a Huawei en su lista negra a las que veta el acceso a tecnología estadounidense.

Por su parte, el gobierno chino reclamó ayer al mandatario estadounidense que «cumpla con sus compromisos» y permita que las empresas de su país continúen haciendo negocios con Huawei, tal y como prometió en la cumbre del G20 en Osaka (Japón) el pasado mes de junio tras la reunión con su presidente, Xi Jinping. «¿Cuándo y cómo va a cumplir con sus compromisos? Esto afecta a la reputación y a la credibilidad de Estados Unidos», consideró Geng Shuang, portavoz de Exteriores de China.