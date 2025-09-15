Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El hospital dispone de dos quirófanos siempre preparados para una intervención, además de un prequirófano.
MI EMPRESA

Hospital Veterinario SOS Animal: atención presencial las 24 horas

Referencia. El centro hospitalario de Grupo Galacho, único en la provincia, amplia sus instalaciones para incluir nuevos servicios y pruebas diagnósticas

SUR

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

Grupo Galacho inició su andadura abriendo su primera clínica veterinaria en Málaga en la calle Gutemberg en 1971, que sigue ofreciendo sus servicios en el ... mismo espacio. Dos décadas después, en los 90, ya contaban con seis clínicas. Un proceso de constante crecimiento sustentado por el rigor profesional con el que Grupo Galacho siempre ha afrontado la labor veterinaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  2. 2

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  3. 3 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  4. 4 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  5. 5 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  6. 6

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  7. 7

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  8. 8 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  9. 9 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  10. 10 Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hospital Veterinario SOS Animal: atención presencial las 24 horas

Hospital Veterinario SOS Animal: atención presencial las 24 horas