Hospital Veterinario SOS Animal: atención presencial las 24 horas

Grupo Galacho inició su andadura abriendo su primera clínica veterinaria en Málaga en la calle Gutemberg en 1971, que sigue ofreciendo sus servicios en el ... mismo espacio. Dos décadas después, en los 90, ya contaban con seis clínicas. Un proceso de constante crecimiento sustentado por el rigor profesional con el que Grupo Galacho siempre ha afrontado la labor veterinaria.

A partir de la progresiva incorporación de nuevas clínicas, les surge la necesidad de disponer de un centro que facilitase ingresos hospitalarios y atención quirúrgica a su red de clínicas. De esta forma, surge en el año 2000 el Hospital Veterinario SOS Animal, un centro de referencia único en la provincia.

Con sólo franquear sus puertas, se comprueba al momento que Hospital Veterinario SOS Animal no es una mera clínica veterinaria al uso. Aspectos tan significativos como su impresionante dotación de medios técnicos, que incorpora equipos de última generación; o su amplia dotación de profesionales marcan la diferencia.

Además de la hospitalización y los servicios de urgencias, el hospital facilita atención veterinaria de forma presencial las 24 horas del día los 365 días del año. A diferencia de otros centros, este hospital cuenta de forma permanente con una dotación de veterinarios, siempre disponibles para abordar cualquier servicio de urgencia.

De igual forma, Hospital Veterinario SOS Animal tiene preparados sus diversos quirófanos (dos, además de un prequirófano) de forma permanente para atender a los animales que requieran de intervenciones urgentes. Para ello, Hospital Veterinario SOS Animal garantiza el mejor abordaje quirúrgico de la mano de expertos cirujanos veterinarios, que realizan su labor en quirófanos plenamente equipados.

la empresa Fundación 2000.

Actividad hospital de urgencias veterinarias

Dirección Spengler, 20, Portada Alta (frente a Carrefour Alameda), 29007 (Málaga).

Teléfono 952 31 76 92

Correo hola@sosanimal.es

Servicios además de hospitalización y urgencias veterinarias, Cirugía, Dermatología, Medicina interna, Neurología, Traumatología y Oftalmología

Web hospitalveterinariomalaga.com

Número de trabajadores 70

Número de quirófanos dos quirófanos y un prequirófano.

Diagnóstico cuentan con profesionales especializados en el diagnóstico, y con medios tecnológicos de última generación para extraer la información más fiable de pruebas de imagen como radiografías, ecografía abdominal, ecocardio o endoscopia rígida y flexible.

En cuanto a la hospitalización, disponen de tres áreas independientes para crear un clima lo más confortable posible para cada mascota. En estas áreas, los veterinarios realizan un seguimiento de la evolución del paciente con mediciones frecuentes de los distintos indicadores, certificando así su mejoría.

Además de contar con consultas de Medicina general, en Hospital Veterinario SOS Animal ofrecen otras especialidades, como traumatología, oftalmología, dermatología, medicina Interna o neurología.

Por otra parte, el centro también cuenta con una alta especialización en diagnósticos, lo que les permite ofrecer una respuesta adecuada a los problemas de salud de cada mascota, explorando aquellas partes del organismo de más difícil accesibilidad para así hacer visible lo invisible. En este sentido, cuentan con pruebas de imagen como radiografías. ecografía abdominal, ecocardio y endoscopia rígida y flexible.

Proceso de ampliación

Otra de sus grandes fortalezas es que el centro incluye en su catálogo de servicios una amplia variedad de pruebas de laboratorio, que permiten reforzar la precisión de sus diagnósticos y tratamientos para cada caso.

Todo ello ha convertido al Hospital Veterinario SOS Animal en un centro de referencia tanto para profesionales de la provincia malagueña como de toda Andalucía, que remiten al centro a pacientes procedentes de toda la comunidad andaluza.

Hospital Veterinario SOS Animal se encuentra actualmente inmerso en un proceso de ampliación de sus instalaciones, para incorporar nuevas especialidades y servicios, ademas de ampliar su catálogo de pruebas diagnósticas. Una actuación con la que Grupo Galacho reafirma su apuesta por un proceso de actualización y mejora continua, para brindar a sus pacientes la mejor atención veterinaria desde este centro hospitalario.