La guerra comercial de EE UU y China tensiona el comienzo del G-20 Trump se despacha con una nueva amenaza mientras España aspira a que, al menos, se mantengan los acuerdos de la anterior cumbre JOSÉ M. CAMARERO OSAKA. Viernes, 28 junio 2019, 00:03

La llegada de los presidentes de las principales potencias económicas mundiales a Osaka (Japón), donde desde ayer se celebra la última cumbre del G-20, ha resultado accidentada tras las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la guerra comercial que mantiene ese país con China desde principios de año. El mandatario norteamericano avivó el fuego, poco antes de iniciar su vuelo hacia el país nipón, al apuntar que «la economía china se está yendo abajo, quieren un trato». Y volvió amenazar con que «hay otros 325.000 millones (en volumén económico de exportaciones anuales de productos chinos) a los que todavía no hemos impuesto (tasas), están maduros para ponérselos y aplicarles aranceles», comentó en una entrevista televisiva.

No es la mejor carta de presentación de una cumbre que tendrá todas las miradas puestas en Trump y en el presidente de China, Ji Xinping. Su ministro de Exteriores enfatizó que «lanzar una guerra comercial, imponer aranceles, dañar a los demás y a sí mismo no resolverá el problema». De hecho, y a pesar de estas declaraciones altisonantes, entre bambalinas se puede estar trabajando en un principio de acuerdo para pactar una tregua en su disputa comercial, justo antes de que comience la reunión que ambos dirigentes mantendrán el próximo sábado dentro de las rondas bilaterales. Así lo ha indicado el diario chino South China Morning Post, que habla incluso de congelar seis meses la nueva ronda de aranceles estadounidenses sobre productos que le llegan del principal mercado asiático.

Pero nada está cerrado a día de hoy y posiblemente no haya un acuerdo, si al final se consuma, hasta pocos minutos antes de la comparecencia de ambos mandatarios en el Centro de Convenciones de Osaka. Las dos principales economías mundiales se han impuesto mutuamente aranceles en los últimos meses, en el caso de Washington de hasta 200.000 millones de dólares en importaciones chinas, y ahora podrían ser más. La incredulidad se ha impuesto en las Bolsas, con tímidos movimientos pendientes de la resolución final del G-20 el sábado. Mientras, el resto de países asisten atónitos a cualquier movimiento entre EE UU y China que puede decantar la balanza del éxito o fracaso de este G-20 sobre el que no se esperan grandes avances, como reconocen los distintos participantes, pero sí al menos que no se de un paso atrás en la apertura comercial o en la lucha contra el cambio climático.

Los grandes ejes de esta cita anual, que el año pasado tuvo lugar en Buenos Aires (Argentina) donde se consiguió una declaración final de mínimos, versarán fundamentalmente sobre las relaciones comerciales. Porque la imposición de aranceles mutuos entre las dos grandes potencias está impactando en el resto de economías. Los expertos esperan que un acuerdo, aunque sea frágil, sirva para impulsar el crecimiento del PIB mundial en el segundo semestre, después de un inicio de año marcado por la guerra comercial, el 'brexit' y la tensión geopolítica en Oriente Medio.

El presidente Pedro Sánchez representa a España como país invitado (lo es desde 2008). Participará en dos sesiones sobre digitalización e innovación y cambio climático y energía. En el Ejecutivo asumen que las «discrepancias» de posturas entre muchos Estados impedirán un «avance significativo», pero esperan que «al menos no se retroceda».