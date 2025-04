IFM da por hecho que el Gobierno no vetará su OPA sobre Naturgy Los inversores apuntan que es una operación con compromiso a largo plazo y no de toma de control a pesar de que la firma es estratégica

JOSÉ M. CAMARERO Jueves, 28 de enero 2021, 00:03

madrid. El mercado bursátil descarta que el Gobierno vaya a oponerse a la OPA parcial que el fondo australiano IFM ha presentado sobre el 22,6% de Naturgy, a pesar del carácter «estratégico» que la compañía energética tiene para España en un contexto de pandemia en el que empresas extranjeras pueden hacerse con el control de una firma nacional, salvo que el Gobierno lo impida con el decreto anti-OPA aprobado en marzo del año pasado. Fuentes inversoras apuntan que la intención de IFM no se traduce en una operación «hostil» contra la gasista, ni de un desembarco incontrolado, dos de las causas que podría esgrimir el Ejecutivo para vetar la transacción.

La compañía dejaba claras sus intenciones en el hecho relevante remitido el martes a la CNMV: «El objetivo principal es obtener un rendimiento neto sostenible a largo plazo mediante la inversión en compañías de infraestructuras esenciales y de alta calidad». Además, recuerda que son «uno de los mayores gestores en infraestructuras del mundo» y que tienen «un sólido compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente, en tanto que ha establecido el objetivo de alcanzar cero emisiones netas en 2050».

Bajo esas premisas, la operación no debería contar, a juicio de los inversores consultados, con una oposición del Consejo de Ministros. Sin embargo, el Ejecutivo se mostró ayer dubitativo sobre su decisión final, sin querer aclarar a priori cuál será «hasta que no analicemos todas las condiciones», como indicó la portavoz, María Jesús Montero. Algunas fuentes del sector explican que no sería descartable un camino intermedio: la aceptación de la OPA, pero bajo determinadas condiciones impuestas por el gabinete de Pedro Sánchez.

El calendario ha querido que IFM lance su OPA con el decreto- en vigor que habilita al Ejecutivo a tener que autorizar este tipo de operaciones -las que representan más de un 10% del capital- cuando proceda de un inversor ajeno a la UE. Así lo aprobó el Gobierno en el primer estado de alarma, con el país confinado y ante un desplome de la Bolsa con el que se trataba de proteger los intereses nacionales en empresas clave. Muchas compañías podrían ser devoradas por fondos internacionales, aprovechando la debilidad bursátil.

Fuentes cercanas a IFM también han trasladado su intención de que CriteriaCaixa -con casi un 25% del accionariado- mantenga su posición en el capital de la energética, junto a GIP y Rioja Adquisition -los otros dos grandes propietarios, con un 41% entre ambas firmas-. El brazo inversor de 'la Caixa' aún no ha aclarado qué posición tomará, aunque Naturgy es un activo estratégico para la compañía.

En todo caso, tendrán que transcurrir varios meses hasta que el Gobierno, por una parte, y CriteriaCaixa, por otra, expongan su opinión sobre la OPA. Para el Ejecutivo supone una prueba de fuego en medio de los conflictos que suelen mostrar ambos socios gubernamentales en torno a la cuestión energética.

Avanza otro 0,7%

Después del repunte experimentado el miércoles (más de un 15%, tras conocerse el anuncio del fondo de inversión australiano), los títulos de la compañía presidida por Francisco Reynés se revalorizaron ayer otro 0,7% hasta los 22,35 euros por título. En cualquier caso, aún se encuentra por debajo de los 23 euros por acción ofrecido por IFM en su oferta, que va dirigida inicialmente a los accionistas difuminados en Bolsa, un tercio del capital.