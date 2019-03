El Gobierno retrasa la ampliación del permiso de paternidad a abril Una pareja de padres en el parque con su bebé en el carrito. :: Avelino Gómez Justifica que la aplicación «no puede ser inmediata» porque la Seguridad Social debe «adaptar su funcionamiento» al nuevo régimen de permisos LUCÍA PALACIOS Viernes, 8 marzo 2019, 00:03

madrid. Nuevo revés para esas familias a punto de tener un bebé y que esperaban ansiosas la publicación en el BOE de la medida estrella aprobada hace una semana por el Gobierno. La ampliación progresiva del permiso de paternidad hasta las 16 semanas, para equipararlo con el permiso por maternidad, no entrará en vigor hasta el 1 de abril. Si en un primer momento se pensó que este decreto se aplicaría el pasado domingo, luego se retrasó al miércoles, después al viernes y ahora más de tres semanas.

Solo los que sean padres a partir del 1 de abril tendrán esa ampliación a 8 semanas para el cuidado de su hijo, un permiso que el próximo año se elevará a 12 semanas y luego, ya en 2021, a 16 para equipararse con el de las madres. Los que tengan el bebé este mes tendrán que conformarse con las cinco semanas actuales y, además, les elimina los dos días de permiso tras el parto (que sumaban a las cinco semanas de baja), puesto que este ajuste sí entra en vigor hoy.

El Ejecutivo justifica el nuevo retraso en que «la entrada en vigor no puede ser inmediata pues la Seguridad Social debe adaptar su funcionamiento al nuevo régimen de permisos», -también las empresas, apostilló ayer la vicepresidenta Carmen Calvo-, que además recoge como novedad que este año las dos primeras semanas de baja son de carácter obligatorio -en 2020 serán cuatro obligatorias y en 2021 seis semanas, frente a los dos días actuales-.

Sin embargo, desde el Ministerio de Presidencia se había aducido días atrás que la demora se debía a que el BOE iba ya cargado y no podían meterse más cosas. «El soporte da para lo que da», afirmaron de forma algo desconcertante. Luego señalaron que el texto se estaba «puliendo», sin detallar más. Y finalmente la supuesta causa del retraso fue un «error» descubierto a última hora en el articulado y que debía corregirse.

No obstante, en menos de un mes el decreto deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso y, si no lo hace, decaería; por lo tanto, cabría incluso la posibilidad de que ni siquiera llegara a aplicarse. Ciudadanos ya anunció ayer que no lo apoyará porque quiere elaborar una norma propia y el PP busca vías para que no llegue a ver la luz.

El decreto permite distribuir en 2021, tanto al padre como a la madre, las 10 semanas que no son obligatorias a lo largo del primer año de vida del bebé y, de igual manera, podrán repartirlas a jornada completa o parcial. Pero en este último caso podría haber retrasos en los pagos, incluso no recibir nada hasta agotar las 16 semanas mientras «no se realicen los trámites informáticos necesarios».

Además, la nueva norma -que prohíbe la cesión de permisos- amplía al padre la hora de reducción de jornada pagada por lactancia (junta o en dos bloques de media hora) hasta que el menor tenga nueve meses.

Lo que finalmente no incluye la versión definitiva del texto es otorgar una semana adicional a cada progenitor cuando ambos ejerzan el derecho al permiso con la misma duración y régimen, algo que se valoró y de hecho figuraba en el borrador.