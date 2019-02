El Gobierno no reformará las pensiones ni hará cambios laborales sin consenso También renuncia a subir la cuantía para becas y a la eliminación del copago farmacéutico, aunque prepara una batería de medidas sociales L. PALACIOS / E. MARTÍNEZ Miércoles, 27 febrero 2019, 00:08

Es la crónica de una muerte anunciada, pero todavía sin que haya un anuncio oficial claro al respecto, aunque así se puede interpretar. Los dos grandes compromisos que tenía por delante el Gobierno casi con toda probabilidad no podrá cumplirlos: derogar la reforma de las pensiones del PP y eliminar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Para compensarlo, prepara una batería de medidas sociales como la cotización de las cuidadoras profesionales, el subsidio para mayores de 52 años, mejores pensiones por incapacidad permanente o una ayuda para familias con rentas bajas.

«No es voluntad del Gobierno hacer una reforma unilateral en materia de pensiones», admitió ayer la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en sintonía con las declaraciones que horas antes había hecho su homóloga de Hacienda, que descartó aprobar esta reforma por real decreto, tal y como exigen los sindicatos día sí y día también.

En realidad, Valerio siempre había defendido desde su llegada a La Moncloa que no haría lo mismo que Mariano Rajoy y que su objetivo era reformar el sistema de pensiones con consenso, aunque tras la convocatoria anticipada de elecciones desde Trabajo fueron mucho más ambiguos y no rechazaban ninguna opción. «Llevo con bastante dolor el que hayamos dejado por el camino la posibilidad de acuerdo en materia de pensiones», se lamentó. Tras el fracaso del Pacto de Toledo, la única opción que se podía barajar era que aprobaran una nueva fórmula de revalorización de las pensiones vinculada a los precios a través de un real decreto. Y, de igual manera, aunque todavía no dan por enterrada la 'contrarreforma' laboral, Valerio también descartó realizar cualquier modificación en la reforma aprobada en 2012 por Rajoy que no vaya a ser convalidada por la Diputación Permanente, algo que se torna complicado porque necesitan del apoyo de PNV y PDeCAT, además del de Podemos. Pero lo que es seguro es que esto no irá en el Consejo de Ministros de este viernes, después de que ayer Trabajo cancelara la reunión de la mesa de diálogo social «por motivos de agenda».

Sin aumento de becas

Sin embargo, sí se aprobarán probablemente medidas para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres -aunque no la ampliación de la baja de paternidad-, tal y como anticipó este periódico, y prepara otra batería de propuestas de carácter más social. Elevará en torno a 1.000 euros las pensiones de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común y, aunque no se haya incluido en el borrador de este real decreto, la ampliación del subsidio para los parados mayores de 52 años.

Valerio no fue la única que descartó ayer aprobar medidas importantes. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó en un desayuno informativo que el aumento de becas y la eliminación del copago farmacéutico no podrán salir adelante en esta legislatura. La razón que dio es que el Gobierno es «responsable», ya que las medidas aprobadas por real decreto conllevan un gasto que no pueden compensar con nuevos impuestos.

Eso sí, Montero explicó que el Gobierno «no parará de trabajar hasta el último día» y que «de aquí a las elecciones» todos los viernes de Consejo de Ministros «van a estar cargados de medidas que mejoren el día a día de las personas».