El Gobierno rechaza los aranceles de EE UU al vino, los quesos o el aceite

nueva york / madrid. El presidente de Estados Unidos no ha aflojado la presión sobre los productos españoles afectados por los aranceles del 10% y del 25% que su Gobierno impuso en respuesta a las subvenciones europeas al fabricante aeronáutico Airbus en detrimento de Boeing. Y, aunque parezca mentira, es algo a celebrar ya que podría haber sido peor, como ha ocurrido con artículos de Francia y Alemania sobre los que ahora ha redoblado el ataque.

Así, el vino, las aceitunas, los quesos, las mandarinas, las mermeladas y otros productos españoles que se exportan a EE UU seguirán pagando un 25% de su precio en impuestos arbitrarios cuando entren al mercado norteamericano. Un alto porcentaje, aunque muy por debajo del arancel del 100% con el que amenazaba Donald Trump y que todavía en otros seis meses, cuando la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) vuelva a estudiar el caso, puede implantar. Por ello, la ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto, calificó de «agridulce» la decisión nada más conocer los detalles.

En un comunicado conjunto con el Ministerio de Agricultura, señaló que el Gobierno de España seguirá trabajando y negociando con EE UU para que se retiren esas medidas de represalia. «El Ejecutivo rechaza esta decisión y confía en que se alcance un acuerdo que revierta la actual dinámica en las relaciones comerciales entre ambos países, con intereses económicos mutuos». Maroto afirmó que el impacto de estos aranceles ha sido «devastador» para el sector agroalimentario, que además está atravesando un año «especialmente complicado» -como otros- por el coronavirus.

Desde el sector vinícola aseguran que la simple amenaza de gravar aún sus productos con tasas de hasta el 100% se considera de facto «una prohibición de todos los vinos europeos en EE UU». Michelle Korsmo, presidenta de la organización de mayoristas Wines and Spirits Wholesalers of America, lamentó al respecto que «vaya a haber restaurantes italianos sin vino italiano, franceses sin vino francés y restaurantes españoles sin vino español».

En ese mismo comunicado, el Gobierno señala que, como muestra de su voluntad por una solución negociada, el pasado 23 de julio acordó con Airbus modificar las ayudas concedidas y situarlas en términos de mercado, lo que justificaría la retirada de la presión arancelaria por parte de Estados Unidos. Llegar a un acuerdo es de mutuo interés, especialmente en las circunstancias económicas actuales, por lo que instan a suspender los aranceles que perjudican «innecesariamente» a la economía española.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, incidió en que el sector agroalimentario «se ha visto inmerso en un conflicto comercial ajeno a su actividad». Por eso abundó en que «es un error estratégico incluir la alimentación en esas represalias».

Y por raro que parezca, la decisión de Trump de no subir los aranceles es una señal esperanzadora. A su Gobierno le gusta negociar desde una posición de fuerza, por lo que esto podría indicar qué está a punto de sentarse a la mesa. «Estados Unidos está comprometido a lograr una solución de largo plazo que resuelva esta disputa», concluía el comunicado que anunciaba el comienzo de «un nuevo proceso de diálogo con la UE en un esfuerzo para alcanzar un acuerdo que remedie la conducta que tanto ha dañado a la industria de la aviación estadounidense y a sus trabajadores».

No obstante, si eso no funciona, la UE prepara una contraofensiva a la americana: imponer aranceles a Boeing por prácticas que impiden la competencia en el sector del aviación, tan pronto como la Organización Mundial del Comercio (OMC) lo apruebe.

Millones de euros en juego

Los empresarios y productores agrícolas, por su parte, se mostraron inquietos tras conocer la noticia. Desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) recuerdan que el «injusto» problema de los aranceles no se ha solucionado, aunque no hayan subido en esta ocasión los de los productos españoles, y piden que se eliminen totalmente. Y aunque reconocen que es un «alivio» que no se incrementen las tasas, señalan que este problema les está «dejando fuera del segundo país de destino para las exportaciones de alimentos españoles», sin contar a la UE.

España exportó productos agroalimentarios por un valor de 1.800 millones de euros en 2019. Es más, entre los cinco productos más exportados está el aceite de oliva y el vino. Estados Unidos ocupaba ese año la segunda posición fuera de la UE -solo por detrás de China- como destino de productos españoles, sobre todo de aceite de oliva, vino, aceitunas y queso, según el último informe de exportación agroalimentaria del Ministerio de Agricultura.