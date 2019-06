El Gobierno francés no quiere «precipitación» en la fusión Renault-Fiat Los directivos de la compañía apuran las discusiones sobre el papel del Estado, el empleo y la elección del futuro líder ejecutivo PAULA ROSAS Jueves, 6 junio 2019, 00:03

parís. El Gobierno francés, que había acogido con los brazos abiertos el proyecto de fusión entre Renault y Fiat Chrysler Automobiles (FCA) para crear el tercer mayor fabricante de vehículos del mundo, se ha mostrado en las últimas horas cauteloso en cuanto a las condiciones para llegar a un acuerdo. Y ello pese a que desde el consorcio italo-estadounidense se le habían ofrecido aparentes «garantías» respecto a que la sede del nuevo grupo estaría en París y no habría afección sobre el empleo en las fábricas situadas en dicho país. Así, y mientras el consejo de administración de Renault se reunía ayer por segundo día consecutivo para estudiar la propuesta de FCA, diversos miembros del Ejecutivo galo hicieron llamamientos a no actuar con «precipitación». Desean garantizar, «de manera previa» -enfatizaron-, que se cumplen las exigencias de París para preservar los intereses franceses.

El Estado francés, que cuenta con un 15% de las acciones de Renault, quiere tener la capacidad de veto para decidir sobre el nombramiento de los altos ejecutivos de la nueva compañía y, además, asegurarse de que no se van a perder empleos en el país tras la fusión. Además pelea por que la futura sede operacional se mantuviera en su capital, donde tiene su base de operaciones la alianza de la marca francesa con la japonesa Nissan. «Queremos llevar a cabo esta fusión, pero no la haremos de cualquier forma, sino con las condiciones que hemos fijado», dijo el ministro de Finanzas, Bruno Lemaire, para acto seguido avisar: hay que darse un tiempo «para que las cosas salgan bien». Sus 19 administradores se reunieron a última hora de la tarde de ayer en la sede del fabricante francés, a las afueras de París. Al cierre de esta edición el encuentro aún no había terminado.