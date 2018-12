El Gobierno extrae 77.500 millones de la hucha de las pensiones en siete años Retira 3.000 millones para pagar la extra y el fondo de reserva se queda bajo mínimos con apenas 5.000 millones LUCÍA PALACIOS MADRID. Sábado, 1 diciembre 2018, 00:03

Los pensionistas ya han recibido por adelantado la paga 'extra' de Navidad. Para ello, al Gobierno no le ha quedado otro remedio que tirar una vez más de la 'hucha' de las pensiones y ha extraído ya 3.000 millones de euros del Fondo de Reserva, según anunció ayer el Ministerio de Trabajo, algo que ya había anticipado la propia ministra, Magdalena Valerio.

Pero, evidentemente, con estos 3.000 millones no les llega para abonar los 18.321 millones que el sistema tiene que desembolsar en diciembre para hacer frente a la nómina ordinaria y extraordinaria de los más de 9,6 millones de prestaciones que existen a día de hoy. Por ello, utilizarán además los 6.330 millones que les quedan del crédito que el Estado concedió a la Seguridad Social en los Presupuestos de 2018, que ascendía a 13.830 millones pero de los que 7.500 millones se gastaron en la extra de junio. al resto del importe se hará frente mediante lo recaudado con las cotizaciones, que este año marchan a buen ritmo, por encima del 5,4%.

Pero la cuestión es que con esta última extracción la 'hucha' se queda tiritando con poco más de 5.000 millones después de haberse retirado casi 77.500 millones en apenas siete años. Concretamente, solo tiene 5.043 millones de euros, un 0,43% del PIB (a precio de adquisición). Y eso que se trata del ejercicio en el que se ha extraído la menor cantidad de los últimos siete años y en una única ocasión. La primera vez que se retiró dinero fue en septiembre de 2012, cuando con las cotizaciones no había suficiente para pagar las pensiones y se tuvo que sacar 1.700 millones.

El ministerio estudia fórmulas para incentivar la jubilación activa sin alargar la edad legal

Pero no fue la única ocasión en ese difícil ejercicio, marcado por la grave crisis que azotaba a España, sino que el Gobierno extrajo nuevas cantidades en tres momentos más. En total, el fondo de reserva perdió 7.003 millones en apenas cuatro meses, una cifra que prácticamente se duplicó en 2013, cuando se retiraron 11.648 millones en seis veces. Y las cantidades extraídas siguieron creciendo en 2014 (15.300 millones) y se redujeron mínimamente en 2015, cuando se sacaron 13.250 millones. Sin embargo, esto fue solo un espejismo, pues el máximo que se ha retirado en estos siete años se alcanzó en 2016: más de 20.000 millones.

No podía seguirse tirando de la 'hucha' a este ritmo, puesto que se hubiera quedado a cero ya el año pasado, por lo que en 2017 se dispusieron de ella 'solo' 7.100 millones, pero no por una mejora de la caja, sino porque el Gobierno decidió aprobar un crédito de más de 10.000 millones. Y es que ningún Ejecutivo quiere pasar a la historia por ser el que dejó vacío el fondo de reserva, por lo que nuevamente en 2018 se mantuvo esta estrategia y el préstamo escaló hasta los 13.830 millones. Esto ha permitido que en este ejercicio sea el que menos se ha dispuesto de este fondo, que no obstante se queda bajo mínimos con poco más de 5.000 millones tras haberse extraído 77.437 desde 2012. Y su futuro es poco halagüeño, puesto que el déficit de la Seguridad Social no tiene visos de solucionarse en los próximos años a menos que se tomen medidas, algo que se está debatiendo en el Pacto de Toledo, cuyos portavoces coincidieron ayer en que cerrarán muy pronto las conclusiones.

Jubilaciones más flexibles

Al mismo tiempo, el Gobierno estudia cómo incentivar la permanencia en el mercado de trabajo, pero no alargando la edad legal de jubilación, algo que sería «una equivocación» -en palabras del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado-, sino en torno al principio de «jubilación activa», es decir, compatibilizando salario y pensión.

Para ello, buscan «una forma más flexible de conseguir que la gente se jubile más tarde», con fórmulas como estar pensionado a media jornada, sobre todo en colectivos que llegan a ese momento en unas condiciones más livianas, al contrario que los que realizan actividades manuales, que requieren un mayor esfuerzo físico y normalmente tienen peor esperanza de vida.