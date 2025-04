El Gobierno decide hoy si mantiene las ventajas en la jubilación de miles de parados Si no aprueba una prórroga de la 'cláusula de salvaguarda', sus condiciones de retiro se endurecerán y su pensión podría reducirse un 30%

LUCÍA PALACIOS MADRID. Viernes, 27 de diciembre 2019, 00:03

Faltan apenas unas horas para que tenga lugar el último Consejo de Ministros del año, uno de los más esperados porque tradicionalmente se aprueban decisiones de tal calado como la revalorización de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el encarecimiento de las cotizaciones sociales para el nuevo ejercicio. Sin embargo, este año las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno están complicando sobremanera todas estas decisiones, que previsiblemente se retrasarán hasta que haya un nuevo Ejecutivo.

Así, los casi nueve millones de pensionistas seguirán con atención el devenir de la última reunión ministerial, pero con mayor atención si cabe lo harán los miles de prejubilados que confían en que el Gobierno les prorrogue el derecho a acceder al retiro con las condiciones anteriores a la reforma de las pensiones de 2011. Esta reforma aprobada durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero supone un endurecimiento progresivo de las condiciones de acceso a la jubilación, de modo que se retrasa la edad legal y se restringe el acceso al retiro anticipado, con medidas tales como la ampliación de los periodos de cotización necesarios para poder jubilarse con el 100% y el aumento de los años de cotización que se utilizan para calcular la cuantía de la pensión.

Una decisión que no es baladí, ya que, de no aprobarse, les podría reducir su futura nómina como pensionista hasta un 30%. Desde el Ministerio de Trabajo explicaron a este periódico que llevarán esta propuesta de prórroga al Consejo de Ministros, aunque no confirmaron que se apruebe porque -precisaron- «aún está en fase de revisión».

¿A quiénes les afecta esta decisión? No hay cálculos del número concreto, pero desde los sindicatos hablan de «miles» de personas. Se trata principalmente de aquellos trabajadores de grandes empresas como Telefónica, Banco Santander, Renault, Iberia o Bankia, entre otras, que se acogieron a los despidos colectivos en plena crisis económica con el compromiso de que sus condiciones de bajas voluntarias y su futura jubilación no se modificarían pese a que la ley así lo hiciera; es decir, que accederían a la pensión de jubilación con la legislación anterior, que es mucho más ventajosa, siempre que los desempleados estuvieran en paro hasta llegar a la jubilación. Unos beneficios que, si no se aprueban en el Consejo de Ministros de hoy, se les terminarán.

Es la conocida como 'cláusula de salvaguarda', una garantía legal que se recogió en la reforma aprobada en 2011 y que blindaba con carácter indefinido de los nuevos criterios de jubilación establecidos en ella a los trabajadores que se quedaron sin empleo de manera individual antes de la publicación de esta ley (agosto de 2011), así como a los que salieron de sus puestos en despidos y acuerdos colectivos pactados antes de ese agosto y los que ya habían accedido entonces a la jubilación parcial o a planes para acogerse a ella. Esta cláusula fue modificada posteriormente en la reforma de las pensiones de 2013, llevada a cabo por Mariano Rajoy, que amplió el colectivo a los que se hubieran quedado en paro antes del 1 de abril de 2013, pero a cambio limitó esta ventaja hasta el 1 de enero de 2019. Sin embargo, el año pasado, precisamente en el último Consejo de Ministros, el Gobierno socialista la prorrogó un año, hasta el 1 de enero de 2020, a la espera de estudiar con calma este tema y elaborar un estudio con el impacto que podría tener, algo que finalmente no ha visto la luz.

Por ello, tanto desde Podemos como desde los sindicatos han pedido durante los últimos días al Gobierno que apruebe por la vía de urgencia una nueva prórroga -e incluso que se anule la caducidad- en el Consejo de Ministros de hoy para que estos desempleados de larga duración no pierdan casi un tercio de las pensiones que se les prometió cuando se acogieron a los ERE. Para ello se requerirá la fórmula del Real Decreto Ley, algo que genera controversia estando en funciones, aunque en este caso no debería ser complicado argumentar que se trata de un caso de urgente necesidad y de interés general.

Desde CC OO recuerdan que hay muchas personas que están pendientes de esto para decidir si se jubilan o no y apuntan que esta cláusula ha dado «seguridad jurídica» a aquellos que se vieron afectados en su día por despidos colectivos y evitó «situaciones que de otro modo probablemente hubiesen provocado conflictos sociales más graves en las empresas en aquel momento».