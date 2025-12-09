Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Gobierno aprueba la ayuda a los caseros por impago del alquiler

La medida beneficiará a los contratos a menores de 35 años que no superen el índice estatal de referencia, vigentes a 30 de enero de 2025.

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:21

Comenta

El Gobierno busca nuevas vías para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler, en un momento en el que los precios no son el ... único obstáculo que encuentran los potenciales inquilinos. El miedo a los impagos ha provocado que, en muchas ocasiones, los requisitos exigidos sean inasumibles, más allá de la carga dineraria. Por eso, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para regular una serie de ayudas a los propietarios frente al riesgo de impago.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

