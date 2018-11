El Gobierno acuerda con los autónomos una subida de las cotizaciones de 64 euros al año Lorenzo Amor, presidente de ATA, y Eduardo Abad, secretario general de UPTA, ayer en la sede de ATA. :: r. C. La base mínima aumenta el 1,25% y el tipo pasa al 30%, lo que supone 5,36 euros más al mes y 6,89 euros más para los autónomos societarios AMPARO ESTRADA MADRID. Viernes, 23 noviembre 2018, 00:24

El Gobierno y las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y CEAT acordaron ayer la subida de las bases mínimas y de los tipos de cotización de los trabajadores por cuenta propia, acuerdo que tiene que obtener también el respaldo de la mesa del Diálogo Social y ha de ser aprobado en el Parlamento.

Las dos principales asociaciones de autónomos, ATA y UPTA, aseguraron que «hay un acuerdo», aunque la semana pasada este mismo anuncio fue luego desmentido por el ministerio tras el enfado del secretario general de CC OO porque no se había esperado a negociar con los sindicatos. En todo caso, parece que esta vez el pacto es más sólido.

«La vaca ha parido», afirmó el presidente de ATA, Lorenzo Amor. El ternero recién nacido consiste en una subida para 2019 del 1,25% de la base mínima de cotización, hasta los 944,35 euros; mientras que el tipo pasa del 29,8% al 30%. Eso supone que la cuota mensual a pagar para los que coticen por la mínima será de 283,3 euros al mes, 5,36 euros mensuales más que ahora y casi 64 euros más al año. Lejos de la subida de dos dígitos que había planteado inicialmente el Gobierno.

Para los autónomos societarios, la base mínima se situará en 1.214 euros y la cuota mensual aumenta 6,89 euros al mes para situarse en 364,22 euros mensuales. A su vez, la tarifa plana durante 12 meses será de 60 euros mensuales.

Con esas ligeras subidas se incluye la universalización: ya no habrá opción a cotizar o no por el cese de actividad y otras prestaciones adicionales, sino que tendrán que cotizar por todas, pero también hay una importante mejora de dichas prestaciones, según explicó Lorenzo Amor. Mejorará el acceso para percibir el paro (ahora se estaban denegando el 70% de las solicitudes de prestación por cese de actividad) y se amplía su duración que podría llegar a duplicarse. Además, tendrán derecho a cobrar la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja y no pagarán la cuota a la Seguridad Social a partir del segundo mes de baja por enfermedad o incapacidad temporal hasta que tengan nuevamente el alta (durante ese tiempo, lael ingreso d elas cotizaciones se realizará por la Seguridad Social). También tendrán derecho a formación continua y reciclaje profesional; y en los 24 meses posteriores a la baja por maternidad, las autónomas podrán tener una tarifa plana de 60 euros durante 12 meses sin necesidad de cesar en la actividad.

El secretario general de UPTA Eduardo Abad, destacó que «por primera vez los trabajadores por cuenta propia van a tener el mismo nivel de protección que los trabajadores por cuenta ajena». También señaló que han reclamado al Gobierno mayor vigilancia para que, dado que las cuotas sociales por el salario mínimo serán mayores que las de los autónomos, los empresarios no intenten convertir a sus trabajadores en falsos autónomos.

31 de enero

Las asociaciones de autónomos y el Gobierno también han acordado que antes del 31 de enero, el Ministerio de Trabajo hará su propuesta para que los trabajadores por cuenta propia coticen en función de sus ingresos, que es el verdadero objetivo. Las nuevas cotizaciones pactadas para 2019 serán provisionales hasta que se formalice el acuerdo sobre la cotización en base a ingresos reales. Uatae, la asociación de autónomos ligada a CC OO, ha solicitado, de hecho, que en el documento para 2019 se incluya que al año siguiente se cotizará ya en función de los ingresos. Para Eduardo Abad, «el objetivo es lograr un sistema justo, que no haya esfuerzos de sobrecotización, y adaptar la cotización a los ingresos es un pilar fundamental de justicia». Las organizaciones se comprometen a realizar una campaña de motivación al colectivo para que incremente las bases de cotización en la medida de lo posible. La subida de la base mínima pactada para 2019 del 1,25% es la misma que se ha aplicado este año y prácticamente la media de los últimos 15 años. En cuanto a la tarifa plana se fija en 60 euros y comprende tanto la cobertura por contingencias comunes como por contingencias profesionales.

Quedan pendientes otras reclamaciones del colectivo como concertar el sistema para que los autónomos no adelanten a Hacienda el IVA de las facturas no cobradas y que se puedan deducir fiscalmente los gastos de manutención y reducciones por gastos del hogar cuando tienen allí su oficina.