El Gobierno ya actúa para evitar otro apagón antes de que la CNMC fije los cambios

Las «bruscas variaciones de tensión» experimentadas en España en los últimos días, según admitió Red Eléctrica en un escrito a Competencia (CNMC), ha encendido ... todas las alarmas en el sistema eléctrico. El operador ha exigido una serie de «medidas urgentes» al órgano regulador, que ha elevado a consulta pública las modificaciones, pero el Gobierno ya está actuando para evitar sustos y ha decidido cambiar de forma urgente el procedimiento de operación que rige la gestión de la red en España.

Este procedimiento de operación (P. O. 7.4) es clave a la hora de regular cómo deben actuar los agentes del sistema (generadores, redes, consumidores que participan como proveedores) para mantener la tensión eléctrica dentro de ciertos valores seguros en la red de transporte. Y en la práctica supone que las grandes compañías energéticas deben tener disponibles en todo momento sus centrales de gran tamaño –las que tienen capacidad para amortiguar grandes oscilaciones– si se les requiere ayuda para evitar un apagón. Según fuentes del sector, el Gobierno ha pedido reformar este procedimiento para que las centrales operen «con menos margen de respuesta».

LA CLAVE 28% El gas aportó al mix energético el 28% del total esta semana, su máximo desde finales de junio

Unas 200 centrales

El Ejecutivo actúa para que haya más centrales en alerta con capacidad para controlar la tensión. Ahora mismo son las nucleares, centrales de carbón, gas e hidráulicas de más de 30 MW conectadas a la alta tensión, que es la que gestiona REE. Aproximadamente son 200 en todo el país. Con la modificación solicitada a la CNMC las centrales que amortiguarán subidones de tensión se multiplicarán. El día del apagón había nueve centrales realizando esta labor, después pasaron a ser más de quince por el 'modo reforzado' activado por Red Eléctrica, pero esta decisión podría hacer que se sumaran muchas más.

Los datos de REE revelan que el mix energético ha ido incluyendo más gas (ciclos combinados), con el consiguiente encarecimiento de la luz. Así, el gas aportado al sistema se incrementó hasta el 28% el pasado 7 de octubre, máximo de tres meses. Y en los precios también se ha notado: ese día 7 la luz alcanzó los 98,7 euros/MWh, su nivel más alto en dos meses.