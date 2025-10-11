Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Gobierno ya actúa para evitar otro apagón antes de que la CNMC fije los cambios

Red Eléctrica modificará un procedimiento de gestión que supondrá que las grandes centrales tengan que estar siempre listas si se las necesita

EDURNE MARTÍNEZ / CRISTINA CÁNDIDO

MADRID.

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:03

Las «bruscas variaciones de tensión» experimentadas en España en los últimos días, según admitió Red Eléctrica en un escrito a Competencia (CNMC), ha encendido ... todas las alarmas en el sistema eléctrico. El operador ha exigido una serie de «medidas urgentes» al órgano regulador, que ha elevado a consulta pública las modificaciones, pero el Gobierno ya está actuando para evitar sustos y ha decidido cambiar de forma urgente el procedimiento de operación que rige la gestión de la red en España.

