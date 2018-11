Garamendi se estrena en la CEOE contra la «unilateralidad» de la subida del SMI Pide al Gobierno que deje de «orillar» a la patronal, aboga por incorporar a más mujeres al consejo y realiza una cerrada defensa del Rey JOSÉ M. CAMARERO MADRID. Jueves, 22 noviembre 2018, 00:04

Antonio Garamendi ha iniciado su mandato al frente de la CEOE con un carácter diferenciado respecto al impuesto por su hasta ahora sucesor, Juan Rosell. El nuevo presidente de la patronal reivindicó «principios» como el de la España «sin complejos» en su primer discurso ante la asamblea de empresarios que le nombró ayer presidente por aclamación, al no existir otras candidaturas. En esa intervención, y con la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, en el acto, Garamendi entró de lleno en una de las últimas medidas anunciadas en el acuerdo de Presupuestos para 2019: la de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros al mes, un 22% con respecto a la actual a partir del próximo año. Criticó la «unilateralidad» de la propuesta, porque este tipo de actuaciones «suelen durar poco tiempo» al no estar consensuadas.

El recién proclamado presidente de la CEOE recordó que el Gobierno «ha orillado» en esta negociación tanto tanto a empresarios como a sindicatos. Pero, una vez asimilada la realidad de que la medida puede salir adelante, exigió a las Administraciones que «se pongan al día en la contratación pública» de sus proyectos empresariales para compensar la subida del salario mínimo. Si no lo hacen «las compañías entrarán en crisis y quebrarán», anticipó.

Su intervención estuvo marcada por una apelación a la España de la «pluralidad e integrada en la Unión Europea». Para Garamendi es el modelo de país «al que nos invita el Rey y al que defendemos y vamos a seguir defendiendo». Para el presidente, «todo lo que se haga dentro de la ley estará bien», en una referencia a los problemas de Cataluña. También se encargó de recordar a los 45 empresarios asesinados por el terrorismo, los secuestrados y los extorsionados en un discurso condicionado por su origen vasco, del que impregnó parte de sus apelaciones. El presidente de la CEOE hizo llamamientos constantes al diálogo social, como única fórmula para conseguir avanzar. «Todo lo que hemos conseguido en los últimos 40 años ha sido gracias a los acuerdos», afirmó ante los líderes de UGT y CC OO; y políticos como el presidente del PP, Pablo Casado.

Tampoco olvidó hacer guiños a las mujeres. Su intención pasa por incorporar hasta cinco perfiles femeninos al comité ejecutivo de la CEOE y así «tener más equilibrio». Además, propondrá a la próxima asamblea ampliar las vicepresidencias y colocar en alguna o varias de ellas a una mujer.

Por ahora, la primera reunión de la junta de la CEOE, que tuvo lugar ayer, nombró a José Alberto González-Ruiz como secretario general de la organización -ocupaba ese cargo en Cepyme- en sustitución de Ana Plaza. Garamendi tiene previsto elegir como vicepresidentes a Juan Pablo Lázaro (CEIM); Josep Sánchez Llibre (Fomento del Trabajo); y Pilar González de Frutos (Unespa). A ellos se unirán otros como el presidente de Cepyme, Gerardo Cueva.

Por otra parte, realizó una encendida defensa del sector del automóvil, ante los cambios anunciados por el Ejecutivo en materia de transición ecológica. Insistió en que «tienen todo nuestro apoyo» porque es un sector que emplea hasta tres millones de personas. El hasta ahora presidente de Cepyme, sustituye en el cargo a Juan Rosell, quien ha estado ocho años al frente de la CEOE. En un breve discurso de despedida, Rosell reconoció que durante su mandato en el que «no han sido unos años fáciles» ha querido ser «prudente pero a la vez rotundo». «No he querido ser víctima de mis palabras pero incluso cuando no las he dicho, han comenzado los ataques», afirmó ante la asamblea.