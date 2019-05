Francia ve con buenos ojos la posible alianza Aunque la participación del Estado se diluiría a la mitad (7,5%), asume que por sí sola Renault no podría invertir lo preciso en el automóvil eléctrico PAULA ROSAS PARÍS. Martes, 28 mayo 2019, 00:02

Es posible que la eventual fusión de Renault y Fiat Chrysler sea una de las pocas cosas en las que Emmanuel Macron y Matteo Salvini estén de acuerdo. Archienemigos en la política y -sorpresas da la economía-, aliados para un proyecto europeo en el que creen que hay más que ganar que que perder. El Gobierno francés no solo ve con buenos ojos la posible fusión entre una de las principales empresas de su país y el gigante italo-americano, sino que la fomenta. La unión disolvería su participación hasta un mero 7,5%, y le dejaría sin derecho a un voto doble, pero en París no se engañan: Renault no es capaz, por sí sola, de acometer las inversiones que requiere el mercado del automóvil eléctrico.

El Ejecutivo francés aún está a la espera de conocer cuáles serían las condiciones, tanto para la empresa como para los empleados de Renault, aunque sindicatos como la CGT ya le están exigiendo que el Estado conserve «una minoría de bloqueo para hacer prevalecer los intereses franceses». Pero desde el Gobierno eran todo sonrisas en las últimas horas.

Y es que la marca francesa ganaría empaque para hacer frente a la contraofensiva china que se prepara en el coche eléctrico, además de poder darle una salida al embrollo que tiene en la alianza con Nissan. El grupo japonés se resiste a una fusión al 50%, como quiere París, alegando su mayor peso de mercado.

Una alianza entre Renault y Fiat Chrysler reequilibraría esas fuerzas y daría una estrategia de negociación alternativa a los galos. Su presidente, Jean-Dominique Senard, tenía previsto ayer volar a Tokio al acabar la reunión del consejo de administración para informar a Nissan sobre el proyecto de fusión.

En solitario, Renault es incapaz de entrar en grandes mercados como Estados Unidos y China. La eventual fusión le abriría esas puertas, además de que todas las gamas tendrían presencia, desde el bajo coste de Dacia hasta el lujo de Maseratti.