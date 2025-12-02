Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lotería de Navidad 2025: cuánto dinero se queda Hacienda y cómo cobrar si se comparte décimo

Los premios inferiores a 40.000 euros están completamente exentos de impuestos y no hay que incluirlos en la declaración de la Renta

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:13

Cada año, por estas fechas, se repiten las mismas dudas entre los grupos de amigos y familiares que deciden comprar y compartir un décimo de ... la tradicional lotería de Navidad. «Y si toca, ¿cuánto se queda Hacienda?». La respuesta es sencilla y no hay ningún cambio respecto al año pasado. Los premios inferiores a 40.000 euros están completamente exentos de impuestos y no se paga nada a la Agencia Tributaria. A partir de esa cantidad, se aplica una retención del 20% únicamente sobre lo que exceda ese umbral.

