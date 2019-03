Fernández Ordóñez niega presiones a Bankia para salir a Bolsa: «La iniciativa fue de la entidad» Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ayer, camino de la sala de vistas de la Audiencia Nacional. :: efe El exgobernador del Banco de España limita su papel a «dos cositas» y dice que solo «ojeaba» los informes de inspección aunque todo «acabó bien» J. A. BRAVO MADRID. Martes, 26 marzo 2019, 00:03

«La salida a Bolsa de Bankia (julio de 2011) ha acabado bastante bien». La frase, pronunciada ayer por quien gobernaba el Banco de España en aquella época, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, es de lo poco en lo que coincidió en su testimonio con la versión contada en la Audiencia Nacional por la antigua cúpula de la entidad, juzgada desde noviembre por supuesto fraude a inversores y también presunta falsedad de sus cuentas anuales. La otra cuestión en la que compartió la tesis de los acusados fue en echar la culpa a la crisis financiera.

Conforme a su versión, Bankia no tenía muchas más dificultades que otras entidades que también se fusionaron para resistir mejor la dura competencia y una coyuntura económica negativa. El problema, dijo, fue la «monstruosa recesión» que sufrió el país, tan importante según él que «creía personalmente que a España la largaban del euro».

Reconoció, eso sí, que el banco terminó siendo inviable y precisó de un rescate multimillonario, como había advertido en algunos correos el entonces jefe de los inspectores del Banco de España empotrados en la entidad, José Antonio Casaus. Pero, según él, no pasó por los motivos que decía: «Acertó por casualidad». «Es -ironizó- como si digo que alguien va a morir porque le va a caer una teja, y luego le atropellan cruzando».

«Lo que estaba haciendo De Guindos no me gustaba pero criticarlo en público hubiera sido un dislate»

Fernández Ordóñez insistió en lo que ya declaró al final de la fase de instrucción, cuando fue investigado junto a otros ex altos cargos del supervisor bancario: no vio en aquella época -lo hizo dos años después y por la investigación judicial- los mensajes de Casaus porque sus superiores no le avisaron, al estimar que no era información «relevante». Aquella decisión fue «correcta» porque las opiniones de ese inspector, afirmó ayer, eran «equivocadas» pues «se basaban en cosas que no ocurrieron». «Felizmente no tuve que entrar en las tripas» de Bankia, añadió tras explicar que «solo ojeaba» algunos de esos informes porque había muchas cajas que revisar.

Pese a todo lo ocurrido después, cree que el saldo fue positivo pues la entidad captó 3.000 millones de euros en el mercado. Y lo comparó con Banca Cívica, «que se la quedó La Caixa y no ha habido problemas», porque «cuanto más dinero captaran menos ponían los contribuyentes». En cualquier caso, negó que desde el Banco de España se realizaran presiones para empujar esa polémica salida a Bolsa, en contra de lo declarado a principios del juicio por el entonces presidente del banco, Rodrigo Rato, y también por los principales miembros de su cúpula.

«La iniciativa es de la entidad», reiteró en varias ocasiones el exgobernador, al tiempo que defendió que todo el proceso se hizo «de forma correcta», incluida la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). «A Bankia se le exigió un plan» para obtener mayores niveles de capitalización y luego «el gestor decidió» qué ruta. «A nosotros lo de la oferta pública de suscripción (OPS)» por la que se optó «nos pareció bien, porque si no nos habríamos opuesto», señaló, para acto seguido precisar bien sus palabras: «no autorizamos, lo que hicimos fue no oponernos».

De forma llamativa, Fernández Ordóñez redujo a solo «dos cositas» su intervención previa al estreno de Bankia en el mercado. De un lado, antes de la fusión fría de las siete entidades de ahorros que alumbraron ese banco se reunió con el entonces presidente de Bancaja -de la que los inspectores le alertaron que «no aguantaría» en solitario-, José Luis Olivas, para que se pusiera de acuerdo con su homólogo en Caja Madrid, Rodrigo Rato. «Dicen que sacamos un bate de beisbol para que se fusionaran», volvió a ironizar.

La segunda «cosita» fue la aprobación de algunos «trámites» necesarios desde la comisión ejecutiva del Banco de España. Ni siquiera, añadió, le interesó «especialmente» el precio final que se puso a la acción porque no era «relevante». Tampoco lo fue, según él, que en las cuentas anuales se cargaran pérdidas contra reservas en vez de contra resultados. Hacerlo al contrario, declaró, no habría alterado su valor patrimonial. aunque defendió la fórmula escogida como «lo más razonable».

Crítica a De Guindos

Calificó de «una sorpresa para todos» que presentara las cuentas de 2011 sin el informe del auditor, aunque hasta abril de 2012 el supervisor no vio «inevitable» la necesidad de inyectar dinero. Sin embargo, fue el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, quien terminó «tomando la iniciativa en este tema y nosotros le apoyamos públicamente... siempre que no fuera ilegal».

«A mí personalmente no me gustaba lo que estaba haciendo", criticó el exgobernador, y justificó no haber hecho público tal recelo porque «hubiera sido un dislate por el fuerte impacto que hubiera tenido en los mercados». Sí le reprochó que no hubiera salido al paso de un informe del FMI sobre Bankia que «complicó mucho las cosas».