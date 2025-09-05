Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La falta de vivienda se agrava y explica hasta el 40% de la imparable escalada de los precios

El coste de las casas se elevará otro 10% este año ante el déficit de más de 750.000 viviendas, según un informe de Caixabank Research

EDURNE MARTÍNEZ

MADRID.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:02

El mercado de la vivienda está en plena fase expansiva. Los elevados precios, en máximos desde 2010 (descontando la inflación), tras el estallido de ... la burbuja inmobiliaria, no están frenando la demanda, que suma 700.000 compraventas en el último año, un 20% más. El informe Sectorial Inmobiliario de CaixaBank Research publicado este viernes explica que la mejora de las condiciones de financiación, el aumento de poder adquisitivo de los hogares por el buen comportamiento del mercado laboral y un crecimiento demográfico sostenido –tanto por los flujos migratorios como por los nuevos tipos de familias– está detrás de este fenómeno, que se agudiza por la falta de oferta. Por ello, los expertos advierten de la necesidad de acerar la construcción de vivienda asequible para que el mercado se reequilibre.

