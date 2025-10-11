Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una factura de luz electrónica. ÓSCAR CHAMORRO

La factura electrónica se convierte en un laberinto para pymes y autónomos

A partir de 2026 deben usar el 'software' oficial pero la norma de facturar digitalmente no entrará en vigor, como mínimo, hasta octubre de 2027

CRISTINA CÁNDIDO / LUCÍA PALACIOS

MADRID.

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:03

Comenta

La factura electrónica está quitando el sueño a 7 millones de pymes y autónomos. La superposición del sistema de facturación para combatir el fraude, ... impulsado por Hacienda, y la obligación lanzada por el departamento de Economía de facturar electrónicamente para luchar contra la morosidad se ha convertido en un quebradero de cabeza para estos colectivos, debido a la complejidad de su puesta en marcha, la descoordinación en la implementación de los plazos y la falta de información precisa que circula en torno a ambos procesos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  2. 2 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  3. 3 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  4. 4 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  5. 5

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  6. 6 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  7. 7 Siete planes otoñales para este puente del Pilar sin salir de Málaga
  8. 8 Detienen a un hombre por escupir a la imagen de Cristo en una iglesia de Fuengirola
  9. 9 La ONCE deja 350.000 euros en el Paseo Marítimo Antonio Banderas de Málaga
  10. 10 La hamburguesería Five Guys ultima su apertura en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La factura electrónica se convierte en un laberinto para pymes y autónomos

La factura electrónica se convierte en un laberinto para pymes y autónomos