La factura electrónica se convierte en un laberinto para pymes y autónomos

La factura electrónica está quitando el sueño a 7 millones de pymes y autónomos. La superposición del sistema de facturación para combatir el fraude, ... impulsado por Hacienda, y la obligación lanzada por el departamento de Economía de facturar electrónicamente para luchar contra la morosidad se ha convertido en un quebradero de cabeza para estos colectivos, debido a la complejidad de su puesta en marcha, la descoordinación en la implementación de los plazos y la falta de información precisa que circula en torno a ambos procesos.

Muchos pequeños empresarios y trabajadores por cuenta ajena no conocen cómo afectarán estos cambios a su forma de hacer las cuentas. Desde el 29 de julio ya no se pueden comercializar 'softwares' que no cumplan con los estándares de la Agencia Tributaria –el sistema Verifactu–. Es decir, que cualquier programa que no se haya adaptado a estos requisitos, no será válido para facturar electrónicamente a partir de 2026. Será entonces cuando pymes y autónomos deberán emitir sus facturas a través de un software certificado. Las sociedades con una facturación inferior a 6 millones de euros tendrán que hacerlo a partir del 1 de enero y desde el 1 de julio para el resto de autónomos. Fuentes de la Agencia Tributaria han confirmado a este medio que la idea es que la solución pública esté lista para que la utilicen los pequeños negocios antes de que finalice este mes de octubre.

Por otra parte, y pese al deber de usar el 'software' estandarizado, la obligación de facturar electrónicamente y comunicar el estado de las facturas no será una realidad plena, como mínimo, hasta octubre de 2027. La norma no podrá implantarse hasta un año después de la aprobación del desarrollo reglamentario que establece la ley 18/2022 para empresas y autónomos que facturen más de 8 millones. Para las empresas y profesionales que facturen menos, el plazo será de dos años.

Fuentes del Ministerio de Economía aseguran que solicitarán «en breve» el informe preceptivo de Consejo de Estado para que después sea aprobado en Consejo de Ministros. Esto implica que, en el mejor de los casos, de aprobarse antes de que termine octubre, este no entraría en vigor plenamente hasta octubre de 2027.