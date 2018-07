Factores a tener en cuenta al contratar una asesoría fiscal

Estas empresas se encargan de llevar a cabo los trámites sobre el Impuesto de Sociedades o las declaraciones trimestrales del IVA Lunes, 23 julio 2018, 11:12

El Impuesto de Sociedades es el gran deudor de la economía española. En los últimos años, su recaudación se ha visto reducida a prácticamente la mitad. Aunque los beneficios de las empresas se han recuperado desde el 2015, antes de la crisis superaba los 44.000 millones y actualmente se sitúa en torno a los 25.000 millones de euros.

Cuando las empresas no cuentan con la experiencia y el conocimiento en algunos campos del derecho fiscal o en el manejo de diferentes conceptos contables tienden a acudir a una asesoría que le ayude con todos los trámites relacionados. Allí surgirá la figura de un experto que asesorará y estará pendiente de solucionar cualquier problema relacionado con el negocio de dicha sociedad, ya sea empresa o autónomo.

Uno de los conceptos por los que más servicios prestan las asesorías es el Impuesto de Sociedades. Es un impuesto personal y directo que grava la obtención de renta en el territorio español y está constituido en torno al resultado contable de la sociedad. Su tramitación no es sencilla por lo que resulta efectivo consultar a un asesor fiscal experto.

Este impuesto marca el final del año fiscal y sirve para que Hacienda pueda contrastar lo tributado por la empresa con los datos de su ejercicio. También es un indicador que sirve para mostrar la solvencia económica de una sociedad y que se utiliza frente a una entidad financiera a la hora de solicitar un crédito.

Asesoría Málaga es una empresa que presta servicios de asesoría relacionados con el ámbito mercantil, jurídico, laboral, fiscal o contable y que se enfrenta diariamente a situaciones diferentes relacionadas con este impuesto. Según sus informes, un 43% de las empresas españolas activas, no presentan las cuentas, principalmente, porque consideran que no tienen una actividad real. Sus profesionales consideran que la principal a causa de que la recaudación del IS se haya visto reducida en los últimos años, se debe a las diferentes deducciones y desgravaciones que ayudan a las empresas a tributar una menor cantidad de forma legal.

El resultado contable de una empresa puede verse sujeto a correcciones o ajustes que pueden ayudar. Para ello una asesoría puede ayudarte. La tributación del Impuesto de Sociedades consiste en un proceso obligatorio que, aunque es sencillo, puede contar con dificultades según la situación contable de cada sociedad.

Si acudes a una asesoría, conseguirás mejorar tus niveles de eficacia en materia de fiscalidad y contabilidad. Invertirás el dinero de manera eficiente y podrás ahorrar impuestos recibiendo la orientación sobre el sistema de tributación más adecuado.

La contratación de este servicio puede ser especialmente útiles para autónomos ya que recibirán ayuda sobre la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social o realizar el justificante de los índices o módulos aplicados al IRPF o al IVA.

Según sus expertos, existen una serie de beneficios que podemos encontrar si realizamos el pago de impuestos. En Asesoría Málaga nos cuentan cuáles son esas razones que nos pueden ayudar a mejorar nuestra imagen y salud.

Si se realizan las correspondientes tributaciones se pueden evitar inspecciones, sobre todo si se trata de reflejar pérdidas de manera artificial para no declarar el Impuesto de Sociedades. Hacienda puede contrastar estos datos con numerosas fuentes de información de las que dispone. Además, la empresa puede sufrir multas, recargos e intereses además del tiempo que supondría atender a la Agencia Tributaria.

Uno Los errores más comunes que cometen las empresas cuando llega el momento de presentar el IS utilizar plantillas que, en la mayoría de los casos, no contemplan todos los escenarios ni las peculiaridades de la empresa. Existe también un problema al declarar perdidas y es que, las compañías y las entidades financieras, pueden utilizar estos datos para limitar la financiación o las inversiones y denegar los créditos. También la empresa se expone a tener una mala imagen o reputación.

En Asesoría Málaga tendrás disponible a tu asesor en todo momento para la planificación fiscal, certificado de retenciones a arrendadores, declaraciones trimestrales (IVA, IRPF, 347…), preparación y confección de Impuesto sobre Sociedades o el Control de amortizaciones a practicar a los bienes de inversión. Además Gracias a sus servicios conocerás que base impositiva se aplica a tu empresa (15%, 20%, 25%), o tipos reducidos para entidades especiales y fundaciones (1% y 10%)

Si tienes alguna duda consulta con Asesoría Málaga para conocer mejor sus servicios en materia de fiscalidad y contabilidad.