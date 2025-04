Apostemos por los campeones locales

Mi visión sobre 2021 es optimista. Ahora tenemos vacunas y habilidades nuevas. Sabemos que cualquier cliente y proveedor del mundo está a tres clics de ... ratón. El futuro se sustenta en el conocimiento, la tecnología y las capacidades productivas avanzadas Cuando yo nací España estaba en capacidad industrial y PIB per cápita muy por encima de Corea del Sur o Israel. Hoy son dos potencias tecnológicas que nos superan. ¿Invirtieron más en infraestructuras físicas? No. Invirtieron en un sistema de innovación, conocimiento y transferencia tecnológica potente.

Todavía oímos propuestas políticas orientadas a que vengan empresas e inviertan aquí. Pero un desarrollo potente del conocimiento, con una Universidad excelente que aspire al Nobel sin complejos, que haga transferencia efectiva al tejido empresarial, creará más valor a largo plazo y los inversores vendrán por lo que realmente es valioso, el talento y el conocimiento. Creemos multinacionales malagueñas.

No conocemos el futuro, pero sabemos que invertir en ciencia, en conocimiento, en industria, aspirar a una Universidad excelente, a mejorar radicalmente el modelo de transferencia es clave. Sabemos que lo que viene es más inteligencia artificial, robótica, sostenibilidad, transformación digital y competencias digitales.

Hace tiempo que nos autocontenemos en nuestros sueños, no sea que no los consigamos. Pues bien, yo aspiro a que Málaga este conectada a China por tren; a que tengamos los mejores matemáticos, físicos, electrónicos y arquitectos de computadores del mundo; a que haya candidatos al nobel en la UMA y hagamos proyectos visionarios, todos a una, como hace 30 años en el PTA. Que no nos asuste traer a 20 cientificos y pagarles lo que cobran, les aseguro que cobran menos de lo que vale el puente del AVE que pasa por mi pueblo camino de Granada.