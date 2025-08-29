Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Quienes revisen su hipoteca variable en agosto anual o semestralmente percibirán una rebaja este año E.C

El euríbor repunta en agosto pero las hipotecas se siguen abaratando

Tras el estancamiento de julio crece tres décimas en el último mes, hasta el 2,11%, y rompe la tendencia bajista iniciada en enero

Sergio Llamas

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:11

El euríbor vive en agosto su primer repunte desde el arranque del año y cierra en el 2,11%, tres décimas más que en julio, ... cuando permaneció estancado. La parada el mes pasado de los recortes de tipo que venía aplicando el Banco Central Europeo (BCE) -ocho desde junio del 2024, pasando de un 3% a un 2%-, fruto de la incertidumbre global y en un contexto de riesgos inflacionistas, venía abaratando las hipotecas variables, aunque esa tendencia todavía se mantiene.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

