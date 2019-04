El euríbor se estanca en abril en el -0,11% Se trata de la segunda caída mensual tras iniciar su senda alcista hace un año animado por una subida de tipos que al final no llegará este año J. M. C. Lunes, 29 abril 2019, 01:57

madrid. Las familias hipotecadas vuelven a comprobar cómo la temida subida del euríbor, aunque incipiente, ha vuelto a paralizarse en los mercados financieros de la zona euro. El indicador a 12 meses más utilizado para calcular la cuota de las hipotecas en España, cerrará abril a la baja por segundo mes consecutivo, y lo hará al marcar, previsiblemente, una tasa media del -0,112%.

A falta de dos sesiones para que finalice el mes, el euríbor ha registrado en las cuatro últimas semanas un registro nunca visto antes en este mercado: se ha mantenido invariable en esa tasa del 0,11%, sin moverse hacia arriba ni hacia abajo en ninguna jornada, algo insólito en su cotización, siempre pendiente de las decisiones que va tomando el Banco Central Europeo (BCE) en torno a su política monetaria, que se mantiene también sin cambios.

Si la tasa media termina abril en el -0,112%, como está previsto, será una caída desde el -0,109% que marcó en marzo. Fue en ese mes cuando ya rompió la tendencia alcista que había registrado en el último año y que le había llevado del mínimo histórico del -0,19% en 2018.

Sin embargo, esta reciente caída del euríbor no va a suponer una rebaja en la mayor parte de las cuotas hipotecarias que pagan las familias españolas. Este hecho se debe a que en marzo de 2018 el indicador marcó su último mínimo histórico, en el -0,191%, y hasta marzo de este año no paró de subir animado por la posibilidad de que el BCE elevara los tipos de interés antes del cierre de 2019. Sin embargo, la institución presidida por Mario Draghi ya ha aclarado que no será, como mínimo, hasta principios de 2020 cuando pueda iniciar una senda alcista del precio oficial del dinero.

En este contexto financiero, hace un año una hipoteca de 100.000 euros, a un plazo de 25 años, con un diferencial de un punto porcentual sobre el euríbor (-0,190%) pagaba una cuota mensual de 368 euros. Ahora abonará unos 371 euros.