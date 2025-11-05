Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EUROPA PRESS

El Estatuto del Becario prohíbe pagar por formarse y obliga a abonar los gastos a los estudiantes

El Consejo de Ministros aprueba una norma que rechazan la patronal y las universidades y que tiene pocas posibilidades de ver la luz en el Congreso

LUCÍA PALACIOS

MADRID.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:02

El Gobierno dio ayer un paso adelante para proteger a los más de 1,6 millones de becarios que hay en España, de los ... cuales 363.000, el 22%, tienen, paradójicamente, más de 30 años, según los nuevos datos oficiales proporcionados por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Después de más de dos años en la nevera, el Consejo de Ministros aprobó ayer el Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral en el Ámbito de la Empresa, más conocido como el 'Estatuto del Becario', que, tal y como proclamó la ministra de Trabajo, prohibirá terminantemente pagar por formarse y establecerá una serie de derechos para estos trabajadores en prácticas, como abonarles todos los gastos que se deriven de su actividad laboral, como los de desplazamiento o manutención, o eximirles de trabajar de noche o a turnos.

