Un escudero fiel del banco de 'toda la vida' :: efe El consejero delegado vuelve a tener la confianza de la presidenta tras un paréntesis en el que el negocio estuvo a punto de virar hacia una gestión distinta de la entidad minorista José Antonio Álvarez JOSÉ M. CAMARERO MADRID. Viernes, 18 enero 2019, 00:01

En la última presentación de resultados trimestrales de Santander, el aún consejero delegado (CEO), José Antonio Álvarez, no se despidió de forma definitiva. Podía ser su último acto público, ante el anunciado aterrizaje de Andrea Orcel, pero el ejecutivo leonés no descartó que a finales de este mes reapareciera para explicar las cuentas anuales de 2018. Toda una premonición de lo que ha ocurrido, posiblemente porque ya era consciente de que el fichaje del directivo de UBS no estaba claro. «Ahora ayudaré a su crecimiento desde un puesto más estratégico», dijo entonces sobre el futuro del Santander. Parecía su epitafio como CEO.

La realidad ha sido más tozuda. Ante la marcha atrás que ha dado el banco para contratar al nuevo consejero delegado, Álvarez vuelve a situarse como mano derecha de Ana Botín. Ella, que le había reservado la vicepresidencia, un cargo no ejecutivo y más representativo que efectivo, se ha deshecho en elogios ante el mal trago que le ha hecho pasar. Solo la carambola fallida del fichaje es la que le vuelve a colocar en primera posición. «Es una persona sobresaliente», enfatizaba Botín en una carta a la plantilla.

La presidenta sabe que Álvarez encarna el modelo bancario tan identificado con el Santander en los últimos años, porque ha sido precisamente de la mano del ejecutivo cuando el banco ha registrado sus mejores resultados, ha protagonizado una expansión internacional que le ha llevado a registrar más de un 80% de sus cuentas fuera de España y ha toreado momentos tan tensos como la adquisición del Popular, a punto de quebrar.

Álvarez ha estado al lado de Botín desde que se incorporara como consejero delegado, el 1 de enero de 2015, en sustitución de Javier Marín. También aquél fue un golpe de mando de la presidenta, quien no congeniaba con Marín, nada más asumir el cargo tras el fallecimiento de su padre e histórico líder del grupo, Emilio Botín, en 2014.

Durante estos cuatro años, Álvarez ha mostrado, con templanza, pero de forma clara, la realidad de la entidad. Lo hizo hace tres meses cuando negó con rotundidad que el grupo se fuera a embarcar en una ampliación de capital para acometer una nueva andadura en el extranjero aspirando a una posición más ligada a la gran banca de inversión. Era el momento en el que los analistas tenían la duda de si la llegada de Orcel implicaría un cambio de estrategia del banco en el modelo por antonomasia en España, el minorista.

Álvarez negó en octubre cualquier ampliación, aun cuando ya sabía que no iba a ser él el consejero delegado, consciente de que su conocimiento de la entidad le hacían prever esa imposibilidad. El plan estratégico que la presidenta ya le ha encargado pasará por crecer «de forma rentable» para que «cada vez más clientes confíen en nosotros». Es decir, el banco de toda la vida, en España, en Brasil o en Reino Unido.

Aunque los resultados de la entidad crecen año tras año -los de 2018 también lo harán tras mejorar un 13% hasta septiembre del año pasado-, el entorno regulatorio y monetario no es el ideal. Todos los bancos esperan que el BCE comience a subir los tipos tras el verano, una opción que tampoco está asegurada al 100% a la vista del débil crecimiento de la zona euro. Además, las exigencias de los reguladores para mejorar la rentabilidad suponen un hándicap que el banco supera con un incremento de las comisiones y un recorte de gastos que, entre otras partidas, supondrá un nuevo ERE en España tras la adquisición del Popular. Esa será una de las primeras tareas a las que tenga que enfrentarse en un sillón de escudero del que no se llegó a despegar nunca por completo.