Escrivá cita a patronal y sindicatos para abrir el diálogo social sobre pensiones

CRISTINA VALLEJO Jueves, 13 de agosto 2020, 00:04

madrid. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha citado por carta a los sindicatos y a la patronal para abrir en septiembre la mesa de diálogo social sobre las pensiones. Ésta discurrirá en paralelo a los trabajos de la comisión del Pacto de Toledo. En la misiva que han recibido CC OO, UGT, CEOE y Cepyme no se fija una fecha concreta, sino que se muestra la voluntad de reunir al diálogo social el mes que viene para abordar la situación de las pensiones y se aporten propuestas. Alcanzar un pacto de Estado sobre la cuestión es uno de los objetivos de la legislatura. Aunque ahora la misión del departamento de Escrivá parece alcanzar tal acuerdo antes de fin de año. Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, afirma que la convocatoria del diálogo social acompañará a un periodo más corto de lo habitual de comparecencias en el Pacto de Toledo, con objeto de que ese acuerdo llegue este 2020.

Los partidos y el ministerio consideran trabajo ya adelantado el realizado sobre las recomendaciones con que concluyeron en 2019 dos años de reuniones del Pacto de Toledo. No fue posible un acuerdo por la oposición de Unidas Podemos y el PP. Barrera añade que con la convocatoria a los agentes sociales en paralelo a la comisión parlamentaria se retoman los usos y costumbres que se rompieron con la reforma de 2013 bajo el Gobierno de Rajoy, cuando se introdujo el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad sin acuerdo con los agentes sociales ni del Pacto de Toledo, cuando se trata de que haya ese doble refrendo. CEOE expresa el deseo de «poner en valor el Pacto de Toledo como ámbito de consenso por excelencia en materia de pensiones».

Si Escrivá convoca a patronal y sindicatos para recoger sus sugerencias, la primera reserva al encuentro la transmisión de las suyas. Por parte de los representantes de los trabajadores, Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, manifiesta necesario resolver de forma estructural la sostenibilidad de las pensiones y que, dado que se trata de un derecho subjetivo, el Estado lo ha de garantizar con mecanismos de financiación estables. Así, sugiere transferencias del Tesoro a la Seguridad Social, no préstamos, como hasta el momento. Así no se trasladaría la «apariencia de insostenibilidad permanente del sistema». Desde UGT, Barrera coincide en que la prioridad pasa por abordar el déficit. Advierte de que es un «déficit irreal» que se deriva de los gastos que el sistema asume y no le corresponderían, como el de su funcionamiento, las políticas activas de empleo o los sistemas especiales, como el agrario o el marino.

Barrera insiste en que hay que abolir la reforma de 2013 ya que, en la práctica, se traduce en una merma de las pensiones que «no llevaría al equilibrio» al sistema «sino a su degradación por la bajada de su poder adquisitivo».

El ministro Escrivá ya manifestó en una de sus comparecencias en el Congreso que el borrador de recomendaciones del Pacto de Toledo «es un magnífico punto de partida para desarrollar el modelo de pensiones del futuro» y mencionó que el sistema de Seguridad Social soporta una carga que no le corresponde tanto por gastos impropios como por la merma de ingresos, en la línea de Barrera.

Con vistas al largo plazo, Escrivá parece dispuesto a trabajar para establecer incentivos a la prolongación de la vida laboral y penalizar las jubilaciones anticipadas, además de a desplazar los beneficios fiscales de los planes individuales a los de empleo. También reafirma el consenso sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones.

Los sindicatos mostraron su resquemor sobre el informe publicado el martes por el Banco de España que concluye que por cada euro aportado en cotizaciones se cobran 1,74 de pensión. Bravo afirma que el ejercicio realizado por el organismo implica asumir que el sistema fuera individual y de capitalización, cuando se trata de un sistema de aseguramiento colectivo y universal. Barrera añade: «El sistema público de pensiones es un sistema de reparto, no busca una rentabilidad económica pura y dura, sino social. Sin embargo, el Banco de España parece olvidarse de esto y lo trata como un activo financiero».