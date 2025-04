Málaga, mejor lugar para vivir y trabajar

En Málaga tenemos la gran oportunidad de llegar a ser el mejor lugar para vivir y trabajar, pero tenemos que crear un entorno que atraiga ... la inversión y el talento de una forma duradera.

Nuestro tejido empresarial es la microempresa, muy frágil ante crisis como la actual. Tenemos que crecer y para ello hace falta inversión y talento.

Las medidas financieras en forma de avales públicos son necesarias para que la crisis financiera no desemboque en una crisis económica. Deben ampliarse el tiempo que sea necesario. Además, habrá que adaptar la legislación para evitar situaciones de quiebra.

Somos buenos en turismo vacacional, residencial y sanitario; en tecnologia y en agroindustria. Tenemos que potenciarlo y desarrollar esa industria del conocimiento que busca un entorno como el nuestro para desarrollarse. Potenciar la conexión PTA-Universidad, especializándola en materias como matemáticas, robótica, inteligencia artificial, análisis del dato o electrónica…, que atraiga a estudiantes de todo el mundo. ¡Atraerán la inversión!

Es importante la fiscalidad, que no grave la inversión; redefinir el impuesto de sociedades y pagar por los beneficios que se distribuyan pero no por los que se reinviertan. Que la fiscalidad sobre las personas sea proporcional y no progresiva.

Debemos buscar el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, energía solar, depuración de aguas en viviendas, aguas regeneradas, interconexión de embalses. No es opcional. Dentro del desarrollo metropolitano, el objetivo es hacer un entorno muy amigable, con la extensión del metro y la conexión con un tren litoral hasta Nerja y Estepona como hitos fundamentales.

El desarrollo cultural y del deporte es una prioridad porque proporciona una imagen de prosperidad, atractiva para los ciudadanos y los turistas y potencia a sectores como la hostelería y el comercio local.