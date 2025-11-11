Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sede central de Vocento en Madrid. RC

Vocento incrementa sus ingresos un 2,7% y reduce su deuda un 32% en los nueve primeros meses de 2025

El número de suscriptores digitales alcanza los 169.000 usuarios, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior

C. P. S.

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:52

Vocento logró en los nueve primeros meses del año un incremento en sus ingresos de un 2,7% a perímetro constante y excluyendo efectos extraordinarios. ... Los buenos resultados alcanzados en publicidad y negocios de diversificación, y el notable incremento en el número de suscriptores digitales han permitido obtener unos ingresos de 238,3 millones de euros en este período. Esta mejora, unida a la consecución del Plan de Eficiencia, sitúa el Ebitda del grupo por encima de los cinco millones de euros, excluyendo indemnizaciones.

