EL TOUR DEL AHORRO EN LA ETAPA DECISIVA

Aestas alturas del año, los ahorradores e inversores contemplan el paso de los meses de igual manera que los ciclistas viven las etapas del Tour de France camino de la meta de París. El mes de julio, que se presentaba como unos auténticos Pirineos para los ahorradores, está a punto de concluir con buenos resultados y sin poner en riesgo los beneficios obtenidos durante el primer semestre del ejercicio. Lo malo es que, como los ciclistas conocen bien, superar con éxito una etapa pirenaica no evita tener que hacer frente a las etapas alpinas, de mayor altura y riesgo. Y ese es el tipo de etapa y riesgo que los ahorradores han de asumir a partir de ahora.

El sucesor de May al frente del partido conservador británico ha anunciado ya una salida del Reino Unido por las bravas lo que, sin duda, aportará importantes dosis de inestabilidad a los mercados. La tensión entre Irán y Estados Unidos no augura tampoco nada bueno. Y, si todo ello fuera poco, la falta de gobierno en España contribuirá a impedir que el Ibex-35 pueda recuperar la ventaja en sus cotizaciones anuales que le llevan los principales índices bursátiles europeos. Incluyamos también la variable de la próxima sustitución del proactivo Draghi por la señora Lagarde para dibujar un escenario lleno de ineludibles incertidumbres, que han de tener, sin duda, su reflejo en la evolución de los mercados. Razón todo ello para que antes de recibir el mes de agosto dejemos a buen recaudo, quien todavía no lo haya hecho, el poco o mucho ahorro que hayamos logrado atesorar para evitar preocupaciones en tan merecidos, seguro, días de descanso.