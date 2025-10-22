Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de Telefónica, Marc Murtra. Reuters

Telefónica sitúa a Mascaraque como vocal independiente y Javier de Paz pasa a ser director adjunto de Murtra

El consejo de administración cuenta con nueve vocales independientes, lo que supone un 60% del total de los asientos del máximo órgano de decisión

EP

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:14

Comenta

Telefónica ha nombrado a César Mascaraque como consejero independiente para sustituir a Javier de Paz, que ha presentado su renuncia voluntaria por «razones personales» y ... para desempeñar nuevas «funciones ejecutivas» dentro del grupo, según ha informado la teleco a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

