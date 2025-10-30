Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra. Reuters

Telefónica prosigue su salida de Latinoamérica y vende la filial en Ecuador

La multinacional que preside Marc Murtra ingresará 273 millones de euros, aunque la operación está pendiente ahora de los reguladores

R. C.

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:55

Comenta

Telefónica ha cerrado este jueves la venta de su filial en Ecuador (Otecel) a Millicom Spain por 329 millones de euros, en lo que supone ... un paso más en su estrategia de salida de los activos que ha tenido en las últimas décadas en Latinoamérica, por la que obtendría hasta ahora un total de 2.277 millones de euros según las desinversiones ya pactadas. Así lo ha confirmado la compañía que preside Marc Murtra a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) a última hora de la jornada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

