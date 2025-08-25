Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Taqa

Taqa compra el 100% de la española GS Inima por algo más de 1.000 millones

La compañía emiratí considera la adquisición como «un paso fundamental» en su estrategia empresarial

EP

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:31

Abu Dhabi National Energy Company (Taqa) ha suscrito un acuerdo con la surcoreana GS Engineering & Construction para adquirir el 100% de la compañía española GS ... Inima, especialista en tratamiento y desalinización de agua, a través de una transacción valorada en aproximadamente 1.200 millones de dólares (1.023 millones de euros), según ha informado la empresa que en 2024 mantuvo negociaciones para su entrada en el capital de Naturgy.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

