«TalentLab mantiene el talento joven local dentro del tejido empresarial malagueño»

Junto a SUR, habéis sido responsables de la organización de TalentLab desde su primera edición. ¿Cómo ha sido la evolución del proyecto durante estos años?

Efectivamente hemos sido los organizadores junto con vosotros desde la difícil primera edición. Desde entonces todos los indicadores han ido creciendo año tras año culminando la última edición con el mayor número de participantes incorporados en las empresas colaboradoras. Un proyecto de empleo consolidado que cumple a la perfección su propósito de identificar y mantener el talento local joven dentro del tejido empresarial malagueño.

Por primera vez, la formación en TalentLab se realizará a través de la colaboración entre diversos centros formadores. ¿Qué os parece este planteamiento? ¿Qué diferencias aportará respecto a ediciones anteriores?

La suma siempre enriquece y los participantes se van a ver beneficiados al recibir diferentes enfoques académicos. El formato se mantiene, porque se ha demostrado después de cuatro ediciones que es un formato de éxito, pero se nutre de diferentes proveedores de contenidos que va a mejorar la experiencia de los participantes. En esta nueva edición la coordinación académica es clave, pero está en manos de Betancourt que, como nosotros, está involucrado en el proyecto desde la primera edición, y por tanto, es garantía de éxito.

¿Cómo enfocareis vuestra jornada de formación en TalentLab? ¿Qué materias y skills esperáis abordar?

Nuestra escuela es líder en Andalucía, entre otros aspectos, en la formación InCompany y contamos con los mejores contenidos y los docentes mejor valorados en la formación de competencias y habilidades empresariales. Nos sentimos muy cómodos hablando de comunicación y de creatividad, por ejemplo, que son dos de los temas que forman parte de la edición de este año y donde esperamos impartir una conferencia y un taller para inspirar a los participantes.

¿Qué papel consideráis que juega la formación en la búsqueda y fomento del talento joven?

La formación es el gran catalizador del talento. En el aula es más fácil identificarlo que en cualquier otro lugar. Y también el aula propicia el entorno adecuado para potenciarlo, moldearlo y conseguir su mejor versión. Nosotros ideamos el formato de TalentLab hace cuatro años precisamente para identificar y señalar talento con una metodología que permite hacerlo en tan sólo tres sesiones. El resultado ha sido positivo desde el primer año. Todos los participantes brillantes lucen sobremanera durante el evento.

El año pasado ESIC-EIG celebraron su 25 aniversario en Málaga. ¿Qué balance realizáis de este primer cuarto de siglo en la capital malagueña?

Permíteme aprovechar esta pregunta para explicar la dualidad ESIC-EIG. El 25 aniversario que celebramos el año pasado fue el de ESIC. Una escuela de negocios pionera en la formación en marketing que este año cumple su 60 aniversario en España. En 1965, ESIC comenzó a enseñar marketing cuando ese término era completamente desconocido en el entorno empresarial de nuestro país. Antes de que el hombre pisara la luna, ESIC ya enseñaba marketing en sus aulas. Y los programas de marketing de ESIC se han convertido, por méritos propios, en los mejor valorados a nivel nacional. Si alguien quiere aprender el marketing que las empresas demandan, tiene que estudiarlo en ESIC. Y el año pasado ESIC cumplió sus primeros 25 años enseñando marketing en Málaga.

EIG Education es otra escuela de negocios. Una escuela de negocios granadina con 32 años de trayectoria de éxito, y que desde 2002 imparte las principales titulaciones de ESIC en sus aulas. Bueno, pues esta escuela de negocios, en septiembre de 2023 extendió su campus a Málaga y a Sevilla de la mano de ESIC, y se convirtió en la única escuela que imparte y puede impartir titulaciones de ESIC en Andalucía. Se trata, por tanto, de dos escuelas de negocios diferentes pero asociadas en torno a la formación de los mejores programas de marketing y gestión de ESIC en la región andaluza. Espero que se entienda la dualidad y la fórmula de éxito que ambas escuelas desarrollan.

Y el balance no ha podido ser más positivo. Un crecimiento sostenido tanto de la oferta académica como del número de estudiantes. Y la mejor localización posible, en Málaga Tech Park, el mayor complejo empresarial de la provincia, lo que nos permite adaptar como nadie nuestros programas a la demanda real de las empresas.

Con la experiencia que atesoráis en la formación empresarial, ¿cúales consideraís las claves para conducir el talento joven hacia el éxito empresarial?

El éxito empresarial es complejo y no existe una fórmula o un método concreto para alcanzarlo. Si es verdad que aunque no siempre sean suficientes, sí que están identificadas algunas claves necesarias sin las cuales no sería posible alcanzarlo. Y éstas siempre descansan en la actitud y la formación continua. Sin estas dos componentes corremos el riesgo de no sacarle brillo al talento, tanto al joven como al menos joven.