Siemens gana 9.620 millones, un 16% más y alcanza su récord

La compañía propone un aumento del dividendo de 5,35 euros por acción frente a los 5,20 del año pasado

C.P.S.

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:39

El grupo alemán de ingeniería Siemens obtuvo un beneficio neto atribuido de 9.620 millones de euros al cierre de su año fiscal, lo que ... representa un aumento del 15,9% en comparación con el resultado contabilizado en el ejercicio precedente y un nuevo récord para la multinacional germana, que ha presentado las líneas maestras de su nueva estrategia, incluyendo la desconsolidación de Siemens Healthineers y una inversión en IA de más de 1.000 millones en los próximos tres años. La cifra de negocio Siemens en el conjunto del ejercicio fiscal alcanzó los 78.914 millones de euros, lo que supone un aumento del 4%, mientras que los pedidos recibidos aumentaron un 5%, hasta 88.366 millones.

