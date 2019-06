¿Aún no sabes qué es el ENS? Tu administración o empresa lo va a necesitar…

Cloud Center Andalucía, primer data center neutral andaluz en certificarse en el Esquema Nacional de Seguridad Viernes, 14 junio 2019, 10:47

Si te hablamos del ENS, es posible que no sepas de qué estamos hablando. El ENS es el Esquema Nacional de Seguridad, una norma que deben seguir todos los sistemas de información de las administraciones públicas españolas. Se reguló en 2010, pero no fue hasta noviembre de 2017 cuando se estableció que las auditorías y evaluaciones para comprobar que las diferentes administraciones cumplen el ENS serían obligatorias. Conviene tener en cuenta, además, que alcanzar los requisitos necesarios para demostrar que una institución se ha adaptado a este ENS no es nada sencillo.

Cloud Center Andalucía acaba de convertirse en el primer data center neutral andaluz en certificarse en nivel medio en el ENS. Este título permite al centro, que pertenece a Grupo Trevenque, ser uno de los pioneros dentro de este nuevo escenario de seguridad que implica a todas las administraciones y otros organismos. Esto incluye a la Administración General del Estado, las administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.

Encontrarse dentro del marco de seguridad que establece el ENS también debe exigirse a las actividades de los sistemas de información que tienen lugar fuera de las dependencias de las administraciones o están subcontratadas con empresas externas. De este modo, las compañías privadas que sean parte de esta cadena de suministro de servicios electrónicos también deben seguir lo que fija el ENS y su certificación debe ser exigida por la administración contratada. Si no cuentan con ella, deben cumplir las medidas de seguridad equivalentes a las redactadas en el Real Decreto 3/2010, que dio origen a este marco de seguridad.

El concepto de cadena de suministro del que hablamos incluye a todas las empresas que forman parte del servicio que ha subcontratado la administración. Eso quiere decir que la implantación del ENS se convierte en un requisito para ejercer de proveedor de servicios digitales de las administraciones y de aquellas compañías que les provean de servicio. Además, la interrelación entre los sistemas de distintas organizaciones hace que se deban exigir mutuamente niveles concretos y adecuados de seguridad.

En consecuencia, el ENS es una obligación que parte de las administraciones públicas y engloba también a todas aquellas empresas que quieran ofrecerles servicios. Los clientes de Cloud Center Andalucía tienen ahora la garantía de que sus servicios de hosting y housing, provisión y mantenimiento de servidores virtuales (VPS), provisión y mantenimiento de servidores dedicados y gestión de backup disponen de la certificación conforme al ENS.

Para conocer más información sobre el ENS, puedes pinchar aquí.