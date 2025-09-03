Roc Aguilera y Toni Fusté: el talento que ha llevado a Events a otro nivel

El sector de los eventos es uno de los más exigentes: cada proyecto supone un reto logístico, técnico y creativo donde los márgenes de error ... son mínimos. En medio de este escenario, Roc Aguilera y Toni Fusté han logrado consolidar a Events como una empresa referente en España, reconocida por su capacidad para transformar ideas en experiencias memorables.

Una trayectoria con raíces sólidas

Events no nació como una gran corporación, sino como un pequeño taller fundado en 1951 por Antonio Fusté Gabarró. Aquella iniciativa, llamada Ràdio Fusté, se dedicaba a reparar radios y televisores en una época en la que la tecnología comenzaba a abrirse paso en los hogares.

Décadas más tarde, Aguilera y Fusté asumieron el reto de modernizar el negocio familiar. Desde 2007, han sabido reinterpretar ese legado, convirtiéndolo en una empresa moderna que combina tradición, innovación y visión global.

Innovar para diferenciarse

La innovación ha sido el motor del crecimiento de Events. Roc Aguilera y Toni Fusté entendieron que, en un mercado saturado de propuestas, solo quienes ofrecen algo diferente logran destacar. Por eso apostaron por:

-Equipos audiovisuales de última generación capaces de transformar cualquier espacio.

-Eventos híbridos y virtuales, con plataformas digitales que conectan públicos de todo el mundo.

-Experiencias inmersivas y personalizadas, donde cada asistente siente que el evento está diseñado a su medida.

Gracias a esta apuesta tecnológica, Events se posicionó como pionera en un momento clave para el sector: la transición hacia los modelos híbridos.

Dos líderes, una misma visión

Lo que distingue a Events no es solo la innovación técnica, sino el liderazgo compartido de Aguilera y Fusté.

-Roc Aguilera aporta la visión creativa, capaz de imaginar experiencias que combinan estética, narrativa y emoción.

-Toni Fusté refuerza la estructura técnica y la estrategia empresarial, asegurando la excelencia en cada fase.

Este binomio ha creado una cultura de trabajo que mezcla rigor y creatividad, atrayendo talento y generando confianza en clientes de gran prestigio.

Proyectos que marcan la diferencia

La versatilidad de Events se refleja en su capacidad para adaptarse a todo tipo de proyectos. Entre sus hitos destacan:

-Congresos corporativos internacionales.

-Festivales culturales con miles de asistentes.

-Competiciones deportivas de primer nivel.

-Celebraciones privadas y exclusivas.

En todos los casos, la empresa ha sabido superar las expectativas y consolidar su prestigio a escala internacional.

Mirando hacia lo que viene

El camino de Aguilera y Fusté no se detiene aquí. Su hoja de ruta para los próximos años incluye:

-Sostenibilidad ambiental, aplicando prácticas que reduzcan el impacto ecológico de los eventos.

-Expansión internacional, con proyectos que consoliden la presencia de Events en nuevos mercados.

-Digitalización completa, para ofrecer servicios más eficientes y experiencias aún más inmersivas.

Con una historia que combina tradición, innovación y liderazgo compartido, Roc Aguilera y Toni Fusté han convertido a Events en un referente del sector. Y todo apunta a que los próximos años seguirán marcando nuevos hitos en el mundo de los eventos.