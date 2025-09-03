Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Events

Roc Aguilera y Toni Fusté: el talento que ha llevado a Events a otro nivel

na empresa referente en España, reconocida por su capacidad para transformar ideas en experiencias memorables

SUR

Málaga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:13

El sector de los eventos es uno de los más exigentes: cada proyecto supone un reto logístico, técnico y creativo donde los márgenes de error ... son mínimos. En medio de este escenario, Roc Aguilera y Toni Fusté han logrado consolidar a Events como una empresa referente en España, reconocida por su capacidad para transformar ideas en experiencias memorables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Roc Aguilera y Toni Fusté: el talento que ha llevado a Events a otro nivel

Roc Aguilera y Toni Fusté: el talento que ha llevado a Events a otro nivel