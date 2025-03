Otro año récord de Mercadona: 25.500 millones de facturación y 623 millones de beneficio

Lucía Palacios Madrid Martes, 10 de marzo 2020, 12:39 | Actualizado 13:43h. Comenta Compartir

Mercadona no tiene límites. Un año más, ha vuelto a batir su propio récord y sus propias expectativas. Y lo ha hecho inmersa en un proceso de transformación «brutal», como dice su presidente, Juan Roig, y en el comienzo de su etapa de internacionalización, puesto que el año pasado saltó por primera vez fuera de sus fronteras y desembarcó en Portugal con diez tiendas. Su objetivo es llegar a las 150 en el país vecino.

A lo largo de todo el año 2019 la cadena de alimentación valenciana ha facturado un total de 25.500 millones de euros, lo que supone un aumento de sus ventas del 5%. De esta forma, vuelve a ser la empresa española que más factura, mientras que su beneficio neto sigue engordando hasta los 623 millones, un 5% más que en 2018, pese a que ha incrementado su inversión un 46% hasta situarse en los 2.200 millones en un año, con cargo todo a sus propios recursos.

Y es que de media cada tienda tiene al día más de 2.200 clientes, lo que supone un incremento de 80 tickets diarios por cada establecimiento. Así, en los tres últimos años, desde el inicio de ese proceso de transformación radical, la cadena liderada por Juan Roig ha aumentado de media en 200 clientes diarios por tienda, algo de lo que Roig se mostró «muy satisfecho». De esta forma, la cuota de mercado se sitúa a cierre de 2019 en el 26,9%, más del triple de sus rivales más directos, lo que significa que más de un euro de cada cuatro invertidos en alimentación en España se lo lleva Mercadona.

Y todo indica que la compañía valenciana no ha tocado aún techo y su idea es seguir creciendo, no en número de tiendas en España, que ahí sí consideran que han llegado al máximo en el entorno de 1.600, sino fuera, de momento en Portugal, así como en mejorar los servicios, la calidad, las ventas y los beneficios. El próximo año abrirá otros diez establecimientos en Portugal: seis en Oporto, dos en Braga y dos en Madeira. «Estamos muy satisfechos», se jactó el presidente de la compañía durante la rueda de prensa celebrada en Valencia, pese a admitir que de momento la cuota de mercado que tienen en el país vecino es mínima.

A su vez, la cadena valenciana va a continuar su proceso de trasformación de todas sus tiendas hacia lo que denominan 'tienda 8', a razón de 200 supermercados remodelados en los próximos tres años, para que en 2023 los 1.636 establecimientos que tienen a lo largo y ancho del territorio nacional estén totalmente reformados. «Tenemos todo Mercadona transformándonos», explicó Roig, quien se comprometió a que seguirán en los próximos años implantado en todas sus tiendas su sección de 'Listo para comer' y frescos, así como continuarán con su proceso de digitalización on line y actualización de bloques logísticos. En este sentido, anunció que en el segundo trimestre del año abrirán su tercera 'colmena' (centro de distribución) en Madrid, después de las abiertas en Valencia y Barcelona, en su objetivo de avanzar en la venta on line, que por el momento solo les supone un 1% de su facturación. «El on line es imparable pero la cantidad que representa sobre las cuentas totales es marginal», reconoció Roig, quien admitió humildemente que «en internet tenemos mucho que hacer».

Y el imparable éxito de Mercadona se refleja claramente en su plantilla. Así, en 2019 la cadena de alimentación creó un total de 4.200 nuevos empleos, 3.600 en España y 600 en Portugal, con lo que su plantilla asciende a 90.000 trabajadores, todos con contrato fijo y un sueldo mínimo de 1.338 euros al mes, lo que supone un 20% más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se sitúa en los 950 euros. «Tenemos muy buenos sueldos», presumió Roig.

