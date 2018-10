Phone to Home repara tu móvil donde estés, delante de ti

Técnico de Phone To Home reparando un móvil en El Pimpi. Phone to Home es una innovadora empresa cuyos técnicos reparan móviles a domicilio, en 20 minutos de media, y delante de sus clientes mientras estos disfrutan de sus planes o trabajan Viernes, 26 octubre 2018, 09:42

No es ciencia ficción. Parecía que en el mercado de los servicios a domicilio estaba ya todo inventado, pero una empresa de reparaciones de móviles de Málaga nos ha sorprendido con esta apuesta rompedora: reparar tu móvil a domicilio delante de ti.

Phone to home cuenta con un equipo de experimentados técnicos de reparaciones móviles que acuden el día y la hora que los necesitan, para reparar entre más de trescientos modelos de diferentes marcas, y sin que sus clientes se muevan. Pueden arreglar una pantalla rota o cualquier otra avería mientras sus clientes trabajan, juegan un partido, cuando esperan en el dentista, o en restaurante durante un almuerzo.

Usando la App en su web www.phonetohome.es, sus usuarios pueden indicar qué avería tiene su smartphone, eligiendo el modelo exacto y sabiendo automáticamente cuánto les costará repararlo. Además, pueden efectuar el pago sobre la marcha o escoger pagar durante la reparación.

00:35 Vídeo. En Phone To Home repararan tu móvil a domicilio

En Phone To Home cuentan con un importante stock de piezas para reparar. No importa qué teléfono se haya roto o cuál sea la avería, en Phone To Home reparan los últimos modelos de iPhone de Apple hasta el modelo iPhone 7, iPhone 8 y iPhone X, incluyendo sus versiones plus. También reparan los modelos más actuales de Samsung, Huawei, Xiaomi y resto de marcas más populares del mercado.

Tras más de 10 años en el sector de las reparaciones, los creadores de este proyecto analizaron que en un elevado número de casos, los usuarios que tienen una avería como la pantalla rota o la batería sin capacidad de carga, no acuden a reparar por falta de tiempo o por no tener ganas de acudir a su tienda de reparaciones de confianza.

Lo peor de que se haya roto el móvil, es que con él se rompen también todos los planes. Con PhoneToHome no hay tiempo que perder, ya que cuando un terminal necesite una puesta a punto, sus técnicos se desplazarán para repararlo a domicilio. Todo un cambio de paradigma con el que ya no habrá excusas para lucir pantalla rota ni quedarse sin esa foto irrepetible cuando la cámara del móvil esté rota.

Comprueba el presupuesto de tu reparación en www.phonetohome.es/repara-tu-movil/

Contacta con Phone to Home también por WhatsApp en el 722 722 172.