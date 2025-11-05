Oteros presenta un ERE para sus 200 empleados, 50 de ellos en Málaga

La cadena de tiendas de ropa y material deportivo Oteros ha comunicado a su plantilla la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) ... para despedir a sus 200 trabajadores, de los cuales 50 están en la provincia de Málaga, donde la firma contaba con 14 establecimientos. De ellos, ocho ya están clausurados y algunos de los restantes ya tienen fecha de cierre.

Este periódico ha tenido acceso a la carta que ha remitido la empresa OTS Gestión de Tiendas Deportivas SL a sus empleados, con fecha de 16 de octubre. En ella les comunica: «Dada la precaria situación económica en que se encuentra (con imposibilidad de atender los compromisos adquiridos en su previa situación concursal, lo que podría determinar su liquidación), y que ha alcanzado ya una situación de insostenibilidad por nuestra parte, nos vemos en la necesidad de adoptar medidas que no por traumáticas sí que son totalmente necesarias en aras a poder canalizar una paralización ordenada de nuestra actividad empresarial, por cuanto de continuar en esta situación, no solo se agravarían las circunstancias en las que nos encontramos, sino que además redundaría directamente sobre el personal que presta servicios, lo que a todas luces no puede ser permitido, considerando que en la mayoría de los casos, la demora o impagos de las retribuciones conllevaría unas dramáticas consecuencias para cada una de las economías familiares».

La compañía manifiesta en dicha misiva que no le queda «otra alternativa que la de plantear medidas como la de extinción colectiva de contratos de trabajo». Dado que la empresa no contaba con representación sindical, para iniciar el proceso de consultas debe elegirse por parte de los trabajadores una comisión representativa que se encargará de la negociación con la dirección de la compañía. La plantilla ya ha elegido a sus representantes y está esperando a que les convoquen a la primera reunión. A la vez, están preparando acciones de protesta contra este plan de la empresa de despedirles a todos.

Según fuentes de la plantilla, Oteros ya ha cerrado sus tiendas del centro comercial Rosaleda, Los Patios, Héroes de Sostoa, Parque Miramar, Torremolinos, Fuengirola Centro, Nerja y Ronda. Quedan abiertos seis establecimientos ubicados en el centro comercial El Ingenio, Muelle Uno, Polígono Santa Bárbara, Benalmádena, Ronda y Estepona. Algunos de éstos ya tienen fecha de cierre.

«Incertidumbre y angustia»

José es uno de los trabajadores de Oteros en Málaga y expresa a SUR la «incertidumbre y la angustia» con que están viviendo esta situación. «Somos personas que llevábamos muchos años en la empresa, con diez, quince o veinte más años de antigüedad y tememos que nos manden al Fogasa porque ellos están ya avisando de que no tienen liquidez», explica. La preocupación de la plantilla viene ya de largo, desde el proceso concursal que atravesó la compañía cordobesa hace dos años, y que superó, pero ahora todo apunta a que no ha podido cumplir el plan de pagos y se ve abocada a la liquidación.