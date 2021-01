Mercadona y Carrefour regularán el aforo de los supermercados para evitar contagios de coronavirus Las cadenas contarán con vigilantes de seguridad para regular el acceso y recomiendan ir sin niños y de forma individual a realizar la compra JUAN SOTO Málaga Lunes, 16 marzo 2020, 01:49

Mercadona y Carrefour van a regular el aforo de los supermercados para evitar la propagación del coronavirus. Ambas compañías han anunciado que a partir de este lunes se establecerán limitaciones en la entrada de los establecimientos para garantizar que se respetan las distancias de seguridad entre los clientes y los trabajadores. Para ello contarán con agentes de seguridad privada y marcarán en la vía pública de acceso una distancia mínima de un metro para que las personas esperen su turno mientras los centros estén llenos.

En el caso concreto de Mercadona, en el interior de los establecimientos se garantizará la separación mínima de un metro entre clientes y se marcarán los límites de un metro en el suelo de la sección de pescadería y las líneas de cajas. A partir de ahora, el horario de todos sus supermercados será de 9 a 20 horas, aunque podría variar en función de la demanda.

Los responsables de Mercadona piden a los clientes que acudan a lo largo de todo el día y que no se amontonen a primera hora, ya que las tiendas permanecerán abastecidas reforzando y garantizando el suministro de productos básicos y de primera necesidad. Añaden que no se admitirán, en ningún caso y bajo ningún concepto, devoluciones de producto con el objetivo de proteger la seguridad alimentaria.

Entre otras recomendaciones, desde la cadena aconsejan a los usuarios que acuda sólo una persona a realizar la compra (no en familia, o con niños o grupos), que no acudan a realizar la compra personas que formen parte de los grupos de riesgo, que se realice la compra con agilidad y rapidez o que no almacenen innecesariamente productos. Igualmente aconsejan pagar preferentemente con tarjeta y evitar el uso de dinero en efectivo y que respeten las recomendaciones de distancia, aforo o utilicen guantes para manipular los productos perecederos.