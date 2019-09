Mercadona lanza una nueva oferta de empleo para 200 informáticos Alicia, una de las últimas informáticas fichadas, revisa uno de los procesos logísticos de la compañía. / R. C. La cadena de supermercados ya ha fichado a 200 personas desde el pasado mes de abril para impulsar la venta on line LUCÍA PALACIOS Madrid Miércoles, 4 septiembre 2019, 12:05

Mercadona se ha lanzado de pleno a la transformación digital, una vez que ha dejado atrás esa etapa en la que la venta on line no era un objetivo prioritario, tal y como reconoció el propio presidente, Juan Roig. Ahora sí: uno de sus grandes retos es impulsar las compras por internet, para lo cual ha creado una nueva página web que ya está operativa en Valencia y Barcelona e ideado un sistema diferente donde los pedidos no se surten desde los supermercados sino desde almacenes que ellos denominan 'colmenas'.

Por eso prosigue en su proceso de incorporar nuevos perfiles que ayuden en esta tarea. Si en tan solo cuatro meses ya ha fichado a 200 personas para su departamento de informática, ahora quiere incorporar a otras 200 más, un proceso de selección que estará abierto hasta el próximo mes de marzo, según ha anunciado la propia compañía en un comunicado. Cabe recordar que para cubrir esas 200 plazas se presentaron más de 10.000 solicitudes.

Dentro de estas últimas incorporaciones, destaca el proceso llevado a cabo junto con la empresa tecnológica Sothis, participada por la sociedad de inversión Angels, para que, de forma planificada se integrasen en Mercadona 40 personas de su equipo que ya realizaban distintos procesos en la compañía. Con estas incorporaciones, Mercadona cuenta actualmente con un departamento de Informática compuesto por 700 profesionales multidisciplinares especializados en Ingeniería Software, tanto FrontEnd como BackEnd, Cloud, Site Reliability, jefes de Proyecto, Arquitectura Empresarial, Administradores de Sistemas, Operaciones, Analítica, IoT y Seguridad Informática.

Los nuevos trabajadores tendrán, como las 87.000 personas que actualmente conforman la plantilla, contratos fijos desde el primer día, importantes planes específicos de formación y la opción, a medio plazo, de optar a puestos de mayor responsabilidad.

Todos ellos tienen como cometido mejorar las herramientas, los procesos y las soluciones informáticas, para lo cual la cadena valenciana tiene previsto destinar 150 millones de euros anuales.