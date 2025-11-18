Del litio a la solar: por qué la energía limpia sigue siendo el sector más candente en 2025

El sector de energía limpia ha superado decisivamente a los combustibles fósiles como el tema de inversión dominante del mundo en 2025. Esto no es ... publicidad exagerada ni pensamiento ilusorio. Se refleja en cifras concretas que muestran flujos de capital récord hacia tecnologías renovables, desde la extracción de litio hasta la fabricación solar. Lo que estamos presenciando es un giro global histórico hacia la electrificación y la sostenibilidad que está reconfigurando cómo los inversores piensan sobre la energía y dónde ponen su dinero.

Los números cuentan una historia poderosa

La inversión energética global total en 2025 alcanzó un estimado de 3,3 billones de dólares, con 2,2 billones dirigidos hacia proyectos de energía limpia. Compara eso con solo 1,1 billones asignados a combustibles fósiles. La energía limpia ahora captura aproximadamente el 67% de la inversión energética global total, comparado con apenas el 44% en 2015. Esto representa un cambio estructural en las prioridades de financiamiento energético, no una tendencia temporal.

La energía limpia se ha convertido en la opción más atractiva en el mercado global para quienes buscan invertir en energías renovables con un potencial de crecimiento a largo plazo. Invertir en activos relacionados con energías renovables, desde acciones de empresas solares hasta fondos de litio y almacenamiento en baterías, ofrece exposición a un sector que ha demostrado resiliencia y crecimiento sostenido. La decisión de invertir en activos de energía limpia ya no es solo una apuesta ambiental, sino una estrategia financiera sólida respaldada por flujos de capital masivos y fundamentales económicos favorables.

Desglosando esos 2,2 billones de dólares revela hacia dónde fluye el dinero:

• La inversión en energía solar fotovoltaica lidera con 450 mil millones de dólares

• La energía eólica (terrestre y marina combinadas) atrajo 310 mil millones de dólares

• La expansión de redes y mejoras de flexibilidad recibieron 240 mil millones de dólares

• El almacenamiento de energía y sistemas de iones de litio atrajeron 125 mil millones de dólares

El gasto en energía limpia ahora supera la inversión upstream en petróleo y gas por primera vez en la historia. Los analistas están llamando a 2025 el «año punto de inflexión» para la transición energética, y los datos lo respaldan. Cuando la energía limpia atrae el doble de capital que los combustibles fósiles, eso es un reordenamiento fundamental de la economía global.

La energía solar domina el panorama

La solar representa más del 50% de la inversión en tecnología limpia de 2025, representando dos tercios de todos los megavatios renovables instalados globalmente. La escala es asombrosa. La capacidad solar global está en camino de superar 1,4 teravatios para finales de 2025, un aumento del 88% respecto a los niveles de 2020. Eso supera las instalaciones combinadas de energía nuclear e hidroeléctrica.

¿Por qué está ganando la solar tan decisivamente? Economía. El costo promedio de la electricidad solar ha caído un 52% desde 2015, impulsando la adopción en mercados emergentes y desarrollados. Cuando la solar se convierte en la opción más barata, la adopción se acelera independientemente de las preocupaciones ambientales. El costo es el rey.

Por qué está ganando la solar:

• Los costos cayeron 52% desde 2015, haciéndola económicamente competitiva

• El despliegue modular permite instalación más rápida que las plantas eléctricas tradicionales

• Compradores corporativos firmando contratos a largo plazo por energía verde

• Las cadenas de suministro maduraron, reduciendo cuellos de botella

• Funciona bien emparejada con almacenamiento en baterías para energía 24/7

La combinación de viabilidad económica y capacidad de despliegue rápido hace de la solar la opción predeterminada para nueva generación eléctrica en la mayoría de los mercados. Ese es un cambio notable respecto a hace apenas una década cuando la solar se consideraba cara y de nicho.

Litio y almacenamiento en baterías: la base de todo

El litio se ha convertido en un recurso tan estratégico como lo fue el petróleo en el siglo XX. El consumo global de litio saltó a 220.000 toneladas métricas en 2024, un aumento del 29% respecto a 2023, y continúa expandiéndose a una tasa de crecimiento anual compuesta del 12% hasta 2030. A pesar de los precios spot más bajos para el litio recientemente, la demanda de baterías permanece robusta, impulsada por el crecimiento de vehículos eléctricos y el despliegue de almacenamiento en red.

Se espera que las ventas de vehículos eléctricos superen las 20 millones de unidades en todo el mundo en 2025, representando el 25% de todos los vehículos vendidos. Eso es una cuarta parte del mercado automotriz global volviéndose eléctrico en un solo año. Cada uno de esos vehículos necesita un paquete sustancial de batería de iones de litio, creando demanda sostenida de litio y materiales relacionados.

Aplicaciones de almacenamiento en baterías impulsando el crecimiento:

• Almacenamiento a escala de red suavizando la intermitencia renovable

• Sistemas residenciales proporcionando respaldo de energía y ahorro en facturas

• Instalaciones comerciales reduciendo cargos por demanda

• Respaldo de centros de datos y gestión de carga

• Infraestructura de carga de vehículos eléctricos con almacenamiento in situ

El litio y las tecnologías de baterías relacionadas ahora constituyen uno de los segmentos de tecnología limpia de más rápido crecimiento, impulsados por el aumento interconectado de la computación de IA, vehículos eléctricos y redes de energía distribuida. Estas no son tendencias separadas. Se alimentan mutuamente, creando crecimiento compuesto.

La expansión geográfica muestra momentum global

China, la Unión Europea y Estados Unidos siguen siendo dominantes en el despliegue renovable, pero la historia no es solo sobre economías desarrolladas. Solo China contribuyó con el 43% de toda la nueva capacidad solar global agregada en 2025, manteniendo su posición como líder en fabricación y despliegue.

Los mercados emergentes incluyendo India, Brasil e Indonesia han aumentado colectivamente la capacidad renovable en más del 30% interanual. Este crecimiento está respaldado por la paridad de costos con combustibles fósiles y reformas políticas que eliminaron barreras al despliegue renovable. Cuando la solar se vuelve más barata que el carbón, incluso países sin políticas climáticas agresivas la adoptan por razones económicas.

El gasto en energía limpia de Europa superó los 500 mil millones de dólares en 2025, un aumento del 16% interanual. Esta inversión fue en gran medida hacia fabricación solar expandida, centros de producción de hidrógeno y gigafábricas de baterías. Europa está construyendo cadenas de suministro domésticas para reducir dependencia de importaciones, creando oportunidades sustanciales de construcción y manufactura.

Qué impulsa esta transformación

Tres megatendencias están convergiendo para crear el ecosistema de energía limpia de más de 2 billones de dólares:

• La electrificación está reemplazando la combustión en transporte, calefacción y procesos industriales. Los vehículos eléctricos, bombas de calor y equipos industriales eléctricos aumentan la demanda de electricidad mientras reducen el uso directo de combustibles fósiles. Este cambio transforma fundamentalmente los patrones de consumo energético.

• La digitalización a través de IA y sistemas inteligentes requiere cantidades masivas de electricidad confiable. Los centros de datos, instalaciones de entrenamiento de IA y la infraestructura computacional de la economía moderna necesitan energía que sea tanto abundante como estable. Las renovables emparejadas con almacenamiento proporcionan cada vez más esa energía.

• La descarbonización a través de compromisos de gobiernos y corporaciones crea apoyo político y visibilidad de demanda a largo plazo. Cuando las principales corporaciones se comprometen con energía 100% renovable y los gobiernos establecen objetivos vinculantes de emisiones, crea certeza que impulsa inversión.

Mirando hacia adelante

Las perspectivas para 2026 y más allá muestran un crecimiento alto sostenido en todos los segmentos de energía limpia. Se proyecta que la inversión solar crecerá al 12% anualmente. El litio y almacenamiento en baterías podrían expandirse 15-18% por año. Incluso tecnologías maduras como la eólica muestran proyecciones de crecimiento del 8%. Se espera que la infraestructura de red y flexibilidad, necesaria para integrar toda esta capacidad renovable, crezca 10% anualmente.

Del litio a la solar, la energía limpia no solo está creciendo. Se está convirtiendo en la base del sistema energético global. Los flujos de capital, tasas de despliegue y curvas de costos todos apuntan en la misma dirección. Esto ya no se trata de predecir el futuro. Se trata de reconocer el presente. La energía limpia ha llegado como la fuerza dominante en los mercados energéticos globales, y 2025 marca el año en que eso se volvió innegable.