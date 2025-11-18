Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inversión en empresas energéticas

Del litio a la solar: por qué la energía limpia sigue siendo el sector más candente en 2025

Un giro global histórico hacia la electrificación y la sostenibilidad que está reconfigurando las prioridades de los grandes inversores

SUR

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:44

El sector de energía limpia ha superado decisivamente a los combustibles fósiles como el tema de inversión dominante del mundo en 2025. Esto no es ... publicidad exagerada ni pensamiento ilusorio. Se refleja en cifras concretas que muestran flujos de capital récord hacia tecnologías renovables, desde la extracción de litio hasta la fabricación solar. Lo que estamos presenciando es un giro global histórico hacia la electrificación y la sostenibilidad que está reconfigurando cómo los inversores piensan sobre la energía y dónde ponen su dinero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Del litio a la solar: por qué la energía limpia sigue siendo el sector más candente en 2025

Del litio a la solar: por qué la energía limpia sigue siendo el sector más candente en 2025