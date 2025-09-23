Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imaginarte Creaciones, expertos en decoración de Halloween

Esta empresa se ha posicionado como una aliada imprescindible para dar un salto de calidad en la ambientación de esta popular celebración

SUR

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:36

Halloween se ha convertido en la última década en una de las celebraciones más esperadas cada año. Lejos de ser una tradición exclusiva de Estados ... Unidos, se ha expandido por todo el mundo, por eso, en España cada vez son más los comercios, centros de ocio y particulares quienes que buscan crear ambientes especiales para sorprender a sus clientes e invitados en estas fechas. Para conseguir los mejores resultados, es esencial contar con un equipo de profesionales especializados en decoración con esta temática. Una referencia en este sector es Imaginarte Creaciones, compañía que se ha posicionado como una aliada imprescindible para dar un salto de calidad en la ambientación de Halloween en diferentes tipos de eventos.

