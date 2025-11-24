Iberdrola lanza una opa por 1.000 millones para controlar el 100% de Neoenergia

Iberdrola completa la operación en su filial brasileña Neoenergia. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha lanzado este lunes una oferta pública de adquisición ( ... opa) por el 16,2% del capital social de Neoenergia. Según comunicó la energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo, que ya controla el 83,8% del capital, pasaría a hacerse con el 100% de su filial brasileña.

Iberdrola ofrece el mismo precio pagado en la reciente adquisición de la participación de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) correspondiente a un 30,29% del capital -32,5 reales brasileños por cada acción- actualizado por la tasa oficial de tipos de Brasil, llamada SELIC. Se espera un desembolso total (antes de su actualización según la evolución de la tasa SELIC y asumiendo que Neoenergia no abona ningún dividendo intermedio) de unos 1.030 millones de euros.

La operación permitirá simplificar la estructura de Neoenergia, dotando a sus operaciones y financiación de una mayor flexibilidad y reduciendo gastos derivados del mantenimiento de la negociación de las acciones en el mercado, explica la compañía en un comunicado. «Con esta transacción, Iberdrola reafirma su apuesta por Brasil y por un modelo de crecimiento basado en las redes eléctricas, que suponen el 90% del negocio de Neoenergia», destacan.

Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de cinco distribuidoras en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia y de 18 líneas de transporte, lo que la convierte en el primer grupo de distribución del país por número de clientes. Neoenergia, que está presente en 18 estados y el Distrito Federal, tiene más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y 8.000 kilómetros de líneas de transporte y cuenta con 3.800 MW de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.

A nivel global, Iberdrola cuenta ya con 1.400.000 kilómetros de líneas de transporte y distribución eléctrica en los Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil y España, según datos de la empresa.