Endesa echa el cierre definitivo de su térmica en As Pontes La compañía considera que el uso de una alternativa al carbón no es viable técnica, ambiental ni económicamente para la histórica planta gallega

Central de As Pontes (Coruña).

José María Camarero Madrid Martes, 19 de enero 2021, 21:02

La compañía energética Endesa ha decidido cerrar definitivamente su central térmica de As Pontes (Coruña) después de certificar que la solución intermedia que había planteado plara esa planta no es posible. Esa alternativa pasaba por las mezclas de biocombustibles y carbón, pero la firma considera que no permiten prolongar la vida de la instalación debido a un cúmulo de razones, especialmente de carácter medioambiental, aunque tambén técnicas y económicas.

La compañía mantiene, por lo tanto, el proceso de cierre iniciado en diciembre de 2019 y activa su programa de reconversión (Futur-e) para la búsqueda de proyectos empresariales que se implantarán en la localidad gallega.

Con esta decisión se trata de otro cierre adicional de una central térmica de las que funcionaban con carbón España, cuyo futuro era ya muy oscuro como consecuencia de la evolución del mercado y las normativas. El incremento sustancial en el precio de los derechos de dióxido de carbono (CO2) y caída significativa del precio del gas llevó a que la central térmica de carbón importado de As Pontes perdiese competitividad y quedase excluida del mercado desde abril de 2019. De ahí que Endesa presentase el 27 de diciembre de 2019 la solicitud formal de cierre.

A pesar de todo ello, Endesa ha venido analizando alternativas de funcionamiento de la central mediante el empleo de lodos y biomasa combinados con carbón en distintas proporciones que han dado resultados negativos. La última opción experimentada ha sido una mezcla en masa al 50% de carbón (en dos variantes una al 50% Adaro, y otra al 25% Adaro y 25% de Kazajo) y de lodos de depuradora. Los ensayos no han resultado satisfactorios.

Las razones de carácter económico tampoco avalan la continuidad de la central térmica mezclando carbón con lodos de depuradora, porque el megavatio/hora (Mwh) generado de este modo costaría alrededor de 65 euros (similar para ambas variantes de mix de carbón), con lo que resultaría 15 euros (un 30%) más caro que el producido en una central de ciclo combinado de gas natural. Con este coste de operación, la térmica es inviable al quedar fuera del mercado eléctrico, en el que se prevé para 2021 un precio de 47,3 euros por MWh. La adaptación de la instalación a la nueva situación requeriría asimismo una elevada inversión y unos altos costes fijos, con lo que la destrucción de caja estimada ascendería a 625 millones de euros en diez años de actividad de la central.