Una empresa ofrece desfibriladores financiados con proyectos solidarios

Como directora de prevención en riesgos laborales y como madre, Vanesa Serrano ha vivido varias experiencias que le han hecho tener una importante conciencia sobre la importancia que puede llegar a tener un desfibrilador portátil si llega el momento. Por eso hace un año decidió crear la empresa Somos Prevención y, en consecuencia, el proyecto Zona Cardioasegurada. Se trata de una iniciativa pionera con la que pretende que ningún espacio de la provincia, en especial los centros escolares, se queden sin un dispositivo de este tipo por motivos presupuestarios.

La forma en la que funciona Zona Cardioasegurada está diseñada y pensada para que mediante el propio proceso de compra del desfibrilador, la institución disponga de herramientas para conseguir los fondos necesarios y, por tanto, el resultado sea que se instale sin coste alguno. La empresa pone por delante una fórmula con la que el centro escolar consiga el importe:las 'pulseras salvavidas'. «Hemos diseñado este sistema para que los centros puedan desarrollar actividades solidarias con las que recaudar los fondos necesarios para adquirir el dispositivo».

La empresa pone a disposición del centro varios tipos de lotes. El más habitual es de 800 pulseras. Una vez se vendan todas, el desfibrilador portátil se instalará en el colegio o instituto. «No es solo el aparato, sino las vitrinas, la gestión de los trámites con la Junta de Andalucía y, lo más importante, la formación». Zona Cardioasegurada imparte sesiones a los docentes en las que se enseña a utilizar el dispositivo y a realizar distintas técnicas de primeros auxilios, desde reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta maniobras para evitar ahogamientos, como la Heimlich. Todo ello acompañado de los distintos procesos de evaluación del paciente. «En un centro educativo no solo están en riesgo las personas con cardiopatías; los accidentes pueden producirse en cualquier momento, tanto para los alumnos como para los profesores, y la presencia de un desfibrilador puede salvar vidas», explica Serrano.

El objetivo de la empresa es que las administraciones y distintas entidades tomen conciencia de la relevancia que tienen estos dispositivos. «La ley solo los exige en espacios muy grandes, algo que debería cambiar» y que, en su opinión, no debe ser una causa para que los centros docentes carezcan de ellos. Por eso, en su propia concepción empresarial, Zona Cardioasegurada se creó con el sistema de las 'pulseras salvavidas' para que el dinero no sea ningún impedimento. «Lo normal es que en pocas semanas, uno o dos meses, los colegios que empiezan a vender las pulseras consigan sus objetivos, la gente se implica». No obstante, no siempre es necesario hacer uso de este proceso solidario. «Muchos centros tienen fondos y en cuanto se les pone por delante la oportunidad de hacerse con un desfibrilador y conocen cómo puede marcar la diferencia deciden hacerse con uno».

Hasta ahora, la empresa ya ha visitado a prácticamente todos los centros educativos de la capital, donde hay decenas en pleno proceso de venta de las pulseras solidarias. En el resto de la provincia, muchos centros ya han completado el proceso y pueden decir que son una zona segura en términos sanitarios. «En los pueblos el proyecto tiene mucha aceptación y la gente se implica mucho y rápido».

Formación

Además de colaborar con colegios e institutos, Somos Prevención trabaja con gimnasios, comunidades de vecinos, hoteles, salas de eventos y restaurantes. La formación es un pilar fundamental de la actividad de la empresa. Sus cursos cuentan actualmente con listas de espera y se han hecho muy populares en guarderías y distintas organizaciones en las que cada vez cala más el mensaje de que los conocimientos correctos pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte.