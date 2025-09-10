Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra PLOMAR

Descalcificación, filtración y electrolisis: recursos para garantizar el buen funcionamiento de tuberías y piscinas

PLOMAR, empresa de referencia en servicios de fontanería para comunidades, nos presenta los sistemas más novedosos y eficaces

SUR

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:34

El mantenimiento de las redes hidráulicas y de las piscinas comunitarias constituyen muchas veces un quebradero de cabeza para las comunidades. Nada mejor que ponerse ... en manos de los mejores expertos y profesionales. PLOMAR, empresa de referencia en servicios de fontanería para comunidades de propietarios, nos presentan sistemas y recursos de última generación para dicho mantenimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Descalcificación, filtración y electrolisis: recursos para garantizar el buen funcionamiento de tuberías y piscinas

Descalcificación, filtración y electrolisis: recursos para garantizar el buen funcionamiento de tuberías y piscinas