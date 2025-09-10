Descalcificación, filtración y electrolisis: recursos para garantizar el buen funcionamiento de tuberías y piscinas

El mantenimiento de las redes hidráulicas y de las piscinas comunitarias constituyen muchas veces un quebradero de cabeza para las comunidades. Nada mejor que ponerse ... en manos de los mejores expertos y profesionales. PLOMAR, empresa de referencia en servicios de fontanería para comunidades de propietarios, nos presentan sistemas y recursos de última generación para dicho mantenimiento.

Los sistemas de descalcificación acaban con la dureza del agua. Un problema que afecta mucho a la provincia de Málaga y provoca problemas de incrustación en las instalaciones, averías en los equipos instalados en la comunidad de propietarios, daños en los electrodomésticos, griferias e inconvenientes para la adecuada limpieza domestica o higiene personal.

Las incrustaciones forman una capa en el interior de las tuberías o conductos, calentadores de agua y calderas provocando una progresiva pérdida de eficiencia. La descalcificación por intercambio catiónico es el procedimiento más habitual para reducir la dureza del agua. La resina retiene los iones de calcio y magnesio, causantes de la dureza, y libera iones sodio. Este sistema reporta diversas ventajas, como una mejor higiene personal, evita marcas en azulejos y suelos, y una mayor durabilidad de electrodomésticos y griferías.

Para garantizar su buen funcionamiento, el descalcificador precisa de un correcto mantenimiento periódico. Por ello, se recomienda la suscripción de un contrato de mantenimiento o la realización de una revisión anual por parte de personal cualificado. PLOMAR ofrece la posibilidad de contratar este servicio.

Las impurezas presentes en el agua, tales como arena, óxidos y restos de otros materiales arrastrados por las tuberías, pueden ocasionar serios problemas si no se eliminan. Para ello es recomendable la instalación de filtros de protección de tipo cartucho. Éstos protegen tanto la conducción del agua como a los aparatos domésticos conectados y griferías.

La instalación de filtros de protección aporta importantes ventajas, como la mejora de la calidad del agua de consumo, la protección de averías en electrodomésticos y griferías o evitar las corrosiones por punto.

Con los nuevos de sistemas de electrolisis salina, las piscinas comunitarias se mantendrán siempre en condiciones más optimas. El sistema de cloracion salina genera in-situ de forma segura y controlada el cloro necesario a partir de la sal disuelta en el agua, evitando los riesgos de la dosificación tradicional.

Así, propicia una desinfección de forma automática, sin necesidad de manipular productos químicos peligrosos. Además, si incorporamos un equipo de control de ph/ORP, se garantiza el perfecto estado sanitario del agua de la piscina.

El tratamiento del agua por electrolisis es un sistema cerrado en el que no hay consumo de sal. La sal necesaria para su funcionamiento se añade al vaso de la piscina una sola vez, al llenar la piscina. Únicamente serán necesarias reposiciones periódicas, por las perdidas de agua sufridas durante los lavados del filtro.

Más información:

Teléfono: 952 47 70 58

Web: https://plomar.es/