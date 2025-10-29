Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una tienda de El Corte Inglés. E. P.

El Corte Inglés destituye a su CEO un año después de ser nombrado

El italiano Gastón Botazzini abandonará la compañía por discrepancias de estrategias con las familias de accionistas

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:51

Comenta

Cambio en la cúpula de El Corte Inglés. Poco más de un año ha durado Gastón Botazzini como consejero delegado de la compañía. Fue el ... 26 de julio de 2024 cuando la junta general de accionistas convirtió al argentino en el primer ejecutivo extranjero al frente del holding. Sin embargo, las discrepancias estratégicas con las distintas familias de accionistas del grupo han llevado a Marta Álvarez, su presidenta, a tomar la decisión de prescindir de él, según confirmó este miércoles la compañía en un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  2. 2 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  3. 3 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  4. 4

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  5. 5 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  6. 6 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  7. 7

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  8. 8 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  9. 9 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  10. 10

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Corte Inglés destituye a su CEO un año después de ser nombrado

El Corte Inglés destituye a su CEO un año después de ser nombrado