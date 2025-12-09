Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bruselas investiga a Google por posibles prácticas contra la competencia en el desarrollo de IA

La Comisión cree que la compañía empleó contenido de usuarios sin darles una compensación apropiada o la posibilidad de negarse

Olatz Hernández

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:15

La Comisión Europea ha abierto este martes una investigación a Google para esclarecer si ha incurrido en prácticas contra la competencia en el uso de ... contenido online para entrenar a la Inteligencia Artificial (IA). Bruselas ha anunciado que ha abierto un análisis formal a la compañía con sede en Silicon Valley para comprobar si Google vulneró la normativa europea usando el contenido web de usuarios, así como el contenido compartido a través de la plataforma Youtube, con el objetivo de usarlo para la IA.

