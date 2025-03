Avanza, firme en su compromiso por la igualdad de la mujer

Viernes, 6 de marzo 2020, 14:18 Comenta Compartir

El sector del transporte y la movilidad ha tenido tradicionalmente un marcado carácter masculino. Sin embargo, en los últimos años han surgido empresas que apuestan por la igualdad, eliminando estereotipos y ofreciendo un servicio de calidad más allá del género.

Una de estas empresas es Avanza. Líder en transporte urbano y metropolitano, Avanza lleva a cabo una política igualitaria entre sus empleados, que destacan la normalización de su trabajo y su relación con el resto de colaboradores.

«Yo siempre he trabajado en el sector del transporte y antes se vivía todo de otra manera. Muchas empresas rechazaban mi currículo por ser mujer. Sin embargo, en Avanza nunca me he sentido discriminada, nos tratan a todos por igual y no hay diferencia entre trabajadoras y trabajadores», explica Pepi Peña, conductora de Avanza.

Peña extrapola esta normalización a los usuarios, que afirman se muestran amables y receptivos cuando comprueban que es ella la que conduce. «Muchos vienen y me dicen que qué alegría ver a una mujer conductora, o después me felicitan por haberles llevado bien. Y eso la verdad es que da mucha alegría», comenta.

Acorde a este compromiso, la empresa cuenta con un Plan de Igualdad desde 2009 que recoge el compromiso con la Igualdad de Oportunidades y tiene como objetivo el desarrollo de políticas en todos los ámbitos de la empresa para fomentar la equidad entre hombres y mujeres.

No en vano, en los últimos años el número de mujeres en Avanza ha aumentado considerablemente. Por ejemplo el número de conductoras, que ha pasado de 18 a 40 empleadas en la última década.

Cristina Jiménez ha trabajado tanto en taquilla como conduciendo, a lo que se dedica actualmente, y afirma que en ambos casos ha desarrollado su labor con total naturalidad. «Nos sentimos muy cómodas, integradas y contentas. No hay distinción con respecto a los compañeros y lo que se valora es el trabajo que realizamos», relata.

Empresa familiarmente responsable

Dentro de las políticas y medidas que se llevan a cabo desde Avanza para garantizar la igualdad entre sus trabajadores se encuentra la conciliación familiar.

En este sentido cabe destacar que la empresa recibió el pasado mes de enero un certificado de empresa familiarmente responsable por ser una compañía comprometida con el desarrollo de políticas e iniciativas que promuevan la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de todos los colaboradores.

Se trata del Certificado EFR que otorga la Fundación Más Familia, en reconocimiento a las buenas prácticas en materia de conciliación.

